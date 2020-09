Partnership tra Curti e Mondiali di ciclismo nel segno dell’elicottero aerospaziale Zefhir

Il Comitato Organizzatore dei Mondiali Uci di ciclismo su strada di Imola – Emilia-Romagna 2020 comunica l’ufficializzazione della partnership con Curti, produttore dell’elicottero Zefhir, il più moderno e sicuro biposto al mondo, progettato e realizzato a Castel Bolognese. Tra i rami dell’azienda negli ultimi anni c’è anche la specializzazione nella meccatronica e nell’aerospazio. Questa collaborazione permetterà di vedere in volo l’innovativo elicottero italiano, unico al mondo con paracadute, ai tantissimi fan di questo meraviglioso sport, il ciclismo, così amato nella Regione Emilia-Romagna e in tutto il mondo.

La Curti di Castel Bolognese

L’intesa va a rinforzare ulteriormente la fattiva alleanza tra il comitato organizzatore dell’evento, che sarà in scena dal 24 al 27 settembre, e alcune fra le realtà economiche di eccellenza del territorio. La Curti infatti, molto radicata e con l’intera catena del valore distribuita nella nostra Regione costituita da oltre 500 dipendenti e alcune centinaia di fornitori, dimostra un forte attaccamento all’Emilia-Romagna, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e per i grandi eventi, riconoscendo a questi, in particolare ai Campionati mondiali di ciclismo professionisti in scena questo fine settimana, la grande opportunità di essere una vetrina per le realtà locali.