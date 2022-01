Dal 10 gennaio hub vaccinali di Faenza, Lugo e Savignano aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Si amplia l’offerta vaccinale nei Centri Hub distrettuali di Faenza, Lugo e Savignano. A partire da lunedì 10 gennaio, anche queste tre sedi vaccinali saranno aperte per tutto l’arco della giornata, tutti giorni della settimana, domenica compresa.

Dal 10 gennaio: hub aperti dalle 8.30 alle 19.30

Il punto vaccinale di Faenza presso la Fiera in via Risorgimento 3 sarà aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle ore 19.30. Anche a Lugo l’hub allestito presso il Centro Sociale “il Tondo” in via Lumagni 30 sarà aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle ore 19.30 così come l’hub di Savignano sul Rubicone presso il Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1.

Continuano le vaccinazioni: i dati di domenica 2 gennaio

Continuano infatti le vaccinazioni in questi primi giorni del 2022. Nella giornata di domenica 2 gennaio, in Ausl Romagna sono state somministrate 7829 vaccinazioni, così suddivise: 1565 Cesena, 914 Forlì, 2.848 Ravenna e 2.502 Rimini.