Il centrosinistra lancia la candidatura di Massimo Isola: dalla scuola al lavoro, i temi al centro

Scuola, riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, il lavoro post-Covid: sono questi alcuni dei temi principali emersi giovedì 16 luglio 2020 durante la presentazione di Massimo Isola come candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative faentine che si terranno presumibilmente il 20 settembre prossimo. Una prima bozza di programma che prevede una duplice prospettiva: da una parte una a breve-termine, per supportare la città nell’uscita dall’emergenza Covid con misure immediate, e una a medio-lungo termine, mettendo in campo una visione di città più internazionale e che sappia valorizzare i propri tratti identitari. All’evento erano presenti diversi rappresentanti delle varie forze politiche e liste civiche che andranno ad appoggiare il candidato proposto dal Partito Democratico o che stanno ancora valutando una propria partecipazione: “Faenza in Azione”, Italia Viva, “Faenza Cresce” (“La Tua Faenza” unita a “Faenza 4020”), Partito Repubblicano Italiano, Centro Democratico, Italia dei Valori; oltre alle liste di sinistra pronte a dare vita a “Faenza Coraggiosa”, nello specifico Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Europa Verde e “L’Altra Faenza”; da segnalare anche la presenza del Movimento 5 Stelle rappresentato dal capogruppo in Consiglio Comunale Massimo Bosi.

Massimo Isola: “Dobbiamo risolvere le grandi questioni dell’immediato ma avere uno sguardo che guardi anche al futuro”

Una Faenza chiamata a guardare al futuro: significativa di per sé la scelta del luogo in cui presentare la candidatura, la sala conferenze di Romagna Tech, l’incubatore d’impresa di Faenza che si occupa di supportare nel lancio sul mercato startup innovative all’interno di un tecnopolo faentino che vede insieme anche il Cnr e l’università di Chimica dei Materiali. «Si tratta di uno spazio decisivo per lo sviluppo della città – ha dichiarato Isola – in grado di rilanciare il nostro territorio con la propria carica innovativa. In Italia all’inizio degli anni 2000 le maggiori produzioni e idee si sono concentrate nelle città metropolitane, ma oggi c’è una inversione di tendenza che vede valorizzare la provincia, e noi dobbiamo saper cogliere questo cambiamento lungo l’asse della via Emilia. Per farlo è necessario che si sviluppi questa filiera che parte dalla scuola, l’educazione e la ricerca, e a Faenza abbiamo tante eccellenze che facendo sistema possono emergere». Come fatto in questi anni di assessorato con il settore ceramico faentino, Massimo Isola invita le varie eccellenze faentine «a fare squadra per creare luoghi di sintesi, in grado di tenere assieme la tradizione dei nostri territorio con uno sguardo aperto, innovativo e internazionale, affinché la tradizione non diventi folklore ma sappia stare al passo con i tempi».

Ancora da definire la coalizione di centrosinistra