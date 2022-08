Lorenzo Baglioni a Faenza per MEI e Festival Comunità Educante

Lorenzo Baglioni sarà a Faenza per la chiusura del MEI e l’apertura del Festival della Comunità Educante. Domenica 2 ottobre il cantante, autore e attore fiorentino sarà in Piazza del Popolo per fare esibire tutte quelle esperienze territoriali di comunità di ragazze e ragazzi che hanno trovato nel canto e nella musica il loro modo di esprimersi e di stare nel mondo, superando anche difficili momenti come quello della pandemia. Il programma – da confermare – prevede alle 15,00 la Biciclettata Sonora: un tour emotivo sonoro in bicicletta per la città in cui si visiteranno luoghi mappati nel progetto Mappa Emotiva rivisitati musicalmente dagli artisti della Long Train Running (Associazione Demodé). Dalle ore 16,00 Esibizione dei Gruppi, prima i cori e i gruppi di ragazzi, poi quelli più giovanili, per concludere con i MOMA. Tra un’esibizione e l’altra, intermezzi con messaggi, testimonial e altre esperienze formative ed educative in campo musicale.

Chi è Lorenzo Baglioni

Ex docente di Matematica, dal 2015 produce contenuti per il web, che al 2022 contano più di 100 milioni di visualizzazioni. Col format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! – Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2), “E allora, dai!” (RaiPlay). Ha scritto 5 Libri editi da Mondadori e Rai Libri.