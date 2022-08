Al via il bando per realizzazione e gestione colonnine di ricarica

È in corso l’individuazione il nuovo fornitore che realizzerà e gestirà le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nelle aree pubbliche del territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Dieci anni è la durata della convenzione che verrà sottoscritta tra l’ente e l’operatore selezionato (o gli operatori). I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Unione allegando inoltre la propria proposta personalizzata di fornitura, installazione, servizio e gestione delle stazioni di ricarica per auto elettriche e ibride negli spazi pubblici del territorio dell’URF. Il termine per candidarsi è il 30 settembre.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Romagna Faentina nella sezione Avvisi e Bandi Diversi.