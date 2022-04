L’alimentari faentino Bagnari in piazza San Francesco diventa “Bottega Storica”

Nella giornata di lunedì 11 aprile l’alimentari Bagnari di Bagnari Andrea in Piazza San Francesco a Faenza, iscritta al n° 40 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 10 agosto 2021, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica

dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa. La consegna della targa Bottega Storica ad Andrea Bagnari è stata effettuata nella giornata di Lunedì 11 aprile, dal Sindaco di Faenza, Massimo Isola e da Presidente e Direttore della Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli Francesco Carugati.

La storia dell’alimentari Bagnari

L’attività nasce nel 1946 quando la Sig.ra Peroni Elsa (Classe 1915), nonna paterna dell’attuale titolare, ottiene dal Comune di Faenza, in data 09/05/1946, la licenza n. 597 per la vendita di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli nei locali ubicati nel locale in angolo tra Via Marini e Via Croce. Il negozio viene gestito insieme al marito Bagnari Umberto e successivamente entrano nell’attività il figlio Michele Bagnari e la nuora Sig.ra Donatini Maddalena. In data 1° settembre 1958 il negozio si trasferisce in Piazza San Francesco n. 18, in un locale di proprietà, per ampliare gli spazi di vendita. Il 17/10/1974 la nuora Sig.ra Maddalena Donatini è subentrata nella gestione dell’attività ottenendo il rilascio della licenza n. 1123. La Sig.ra Donatini ha gestito la bottega, insieme al marito Bagnari Michele, per 25 anni, ampliando sempre di più la gamma dei prodotti offerti in base alle richieste della clientela e alle evoluzioni del mercato.

Nell’anno 1987 il figlio Andrea, attuale titolare, è entrato nell’azienda di famiglia come collaboratore per aiutare i genitori nella gestione dell’attività. Appassionandosi al mestiere di commerciante ha poi deciso di acquisire la titolarità

dell’azienda, subentrando con licenza n. 3335 del 12/04/1997. Recentemente il Sig. Bagnari Michele è venuto a mancare all’affetto dei suoi famigliari, mentre la moglie continua tutt’oggi a collaborare con il figlio, aiutandolo in negozio, seppur in modo occasionale. La Bottega ha sempre mantenuto negli anni le caratteristiche tipiche del piccolo negozio di

quartiere, servendo i residenti del Centro Storico e in particolare del quartiere Rione Nero, con grande passione e professionalità. La Bottega si trova in Piazza San Francesco, accanto alla Chiesa di San Francesco e alle spalle del giardino pubblico che ospita la famosa statua dedicata allo scienziato faentino Evangelista Torricelli, realizzata per il 250 anniversario della sua nascita, su commissione del Comune di Faenza allo scultore faentino Alessandro Tomba. La consegna della targa Bottega Storica ad Andrea Bagnari è stata effettuata nella giornata di lunedì 11 aprile, dal Sindaco di Faenza, Massimo Isola e da Presidente e Direttore della Confcommercio Ascom Faenza Paolo Caroli e Francesco Carugati.