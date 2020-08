Incendio a Casola Valsenio: in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ in corso un incendio in un’area boschiva del comune di Casola Valsenio, nei pressi di Monte Battaglia, dove domenica 23 agosto 2020 dalle ore 15 sono intervenuti i Vigili del Fuoco supportati anche da un elicottero proveniente dalla Protezione civile di Bologna. In tutto 29 persone sul posto per cercare di domare l’incendio sulle cui cause si verificherà nelle prossime ore. La situazione è monitorata dal Coordinamento della Protezione Civile.

Stando alle ultime notizie, in arrivo a supporto dello spegnimento dell’incendio anche un canadair da Genova.