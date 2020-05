Formarsi (gratuitamente) in smart working

Il lavoro agile, come ci ha insegnato (e continua ancora a insegnare) il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, è una soluzione pratica ed attuabile da moltissime realtà produttive sparse sul territorio. Allo stesso modo, come cambia la modalità lavorativa per fronteggiare la pandemia Coronavirus, cambia anche il modo di aggiornarsi e di formarsi. Infatti, sono sempre di più gli enti e gli istituti che hanno organizzato, in questi ultimi mesi, corsi di formazione online o in streaming, senza contare poi quelli che hanno predisposto programmi di apprendimento online per tutto l’anno proprio per sfruttare al meglio questo volano offerto dal digitale.

Perciò, in attesa di tornare alla formazione in aula e allo scambio interpersonale, la possibilità di sfruttare la flessibilità oraria che il lavoro da remoto concede permette anche di organizzare la propria giornata per ritagliarsi momenti in cui seguire webinar e corsi online per acquisire nuove competenze di comunicazione, marketing e digital che, sicuramente, saranno ancora più indispensabili per strutturarsi e affrontare la ripresa.

Progetto Aroma lancia una Smart School gratuita

Ecco quindi che, proprio in quest’ottica, nasce la Progetto Aroma Smart School, ovvero una serie di brevi ma incisivi video-corsi per aiutare le imprese, le piccole-medie aziende o i professionisti ad impostare e a comprendere al meglio gli strumenti di lavoro e promozione online. Creata dalla Web Agency faentina Progetto Aroma proprio durante il periodo di lockdown, questa Smart School si pone come obiettivo quello di essere uno strumento di supporto e aiuto per tutti coloro che desiderano saperne di più su alcune “buone pratiche” di web marketing, per imparare a migliorare le proprie strategie di promozione digitale in modo facilmente comprensibile e – soprattutto – gratuito.

Come funziona e quanti video-corsi saranno disponibili

Le lezioni della Progetto Aroma Smart School sono suddivise in vari video-corsi, ad esempio: il primo aiuta le aziende a impostare e a comprendere meglio le campagne promozionali legate all’e-mail marketing – uno strumento ottimo per arrivare ai clienti affezionati o ai potenziali futuri acquirenti in modo veloce ed intuitivo; il secondo e il terzo sono più incentrati sull’analisi dei dati che si possono ricavare controllando le visite ad un sito web aziendale o a un blog. Il progetto si alimenterà ogni mese di nuovi contenuti e già prevede una serie di ulteriori video-corsi strutturati a seconda di altre importanti tematiche di promozione online come, ad esempio, l’utilizzo dei social media oppure le applicazioni di messaggistica per il business e molto altro ancora.

Per seguire le lezioni è sufficiente collegarsi alle pagine Social della Web Agency Progetto Aroma su Facebook e YouTube, mentre per rimanere aggiornati sulle nuove uscite consigliamo di iscriversi alla newsletter sul sito www.progettoaroma.com.