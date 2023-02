Cosmetica naturale: la Farmacia Ospedale lancia i prodotti Sirio, benessere della pelle dal circolo virtuoso dell’uva

La Farmacia Ospedale di Faenza lancia la nuova linea cosmetica Sirio, prodotti per una cosmesi naturale che sfrutta le proprietà dell’uva e dei suoi derivati, ricchi di polifenoli antiossidanti e di principi in grado di stimolare il collagene e favorire il ricambio cellulare. La linea è stata creata da Villapana, parte del Randi Group, azienda del territorio faentino specializzata nella lavorazione dei sottoprodotti dell’uva. Il gruppo, attivo dal 1968, conferma la vocazione familiare all’impegno nell’innovazione e negli investimenti in ottica sostenibile, ampliando la gamma di prodotti rigorosamente naturali e valorizzando sempre di più i prodotti derivati dalla lavorazione dell’uva. A 50 anni dalla sua nascita, è impegnata in azienda anche la terza generazione della famiglia.

La linea cosmetica Sirio coniuga ingredienti naturali a una grande efficacia.

Sirio come la costellazione che per gli antichi greci segnava il momento favorevole per la raccolta dell’uva; Sirio come la stella più luminosa nel cielo notturno. Questi prodotti donano particolare lucentezza alla pelle grazie alle proprietà nutrienti e ai principi attivi contenuti nell’uva: dal frutto, al seme fino ai tralci. La linea Sirio protegge la pelle senza appesantirla, attraverso creme, sieri, detergenti e tonici ricchi di antiossidanti che ricostruiscono, illuminano e donano freschezza, elasticità e tono. I prodotti hanno una texture leggera, delicata, che si assorbe rapidamente, lasciando setosa la pelle.

Sostanze naturali anti-ossidanti, facilmente assorbite dalla pelle.

“La particolarità della cosmesi Sirio è innanzitutto la composizione;” affermano le professioniste della Farmacia Ospedale. “Proponiamo a tutti i nostri clienti prodotti semplici e naturali, facilmente assorbiti dalla pelle, proprio perché altamente compatibili. La linea sfrutta le proprietà dell’uva e dei suoi derivati, ricchi di polifenoli e antiossidanti in grado di stimolare la sintesi di collagene e il rinnovamento cellulare.”

Inoltre, la presenza dell’olio di vinaccioli e delle cellule staminali della vite contrastano in modo efficace l’invecchiamento cutaneo; l’estratto di foglie di vite agisce in particolare sul microcircolo permettendo una maggior irrorazione dei tessuti e quindi una miglior ossigenazione cellulare; l’acido tartarico d’uva, attenua le discromie della pelle. E infine, per rendere i prodotti Sirio ancora più performanti sono stati arricchiti con collagene, acido ialuronico e vitamina E, che donano alla pelle tono ed elasticità.

Il sabato mattina una cosmetologa per una consulenza gratuita sul benessere della pelle

La vendita del prodotto non è l’unico servizio offerto. La Farmacia Ospedale ha attivato anche una collaborazione con la cosmetologa Francesca Brugnoni, una figura altamente preparata in grado di aiutare le persone a scegliere il prodotto migliore in base alle esigenze della propria pelle e al risultato che desiderano ottenere. Il sabato dalle 9.00 alle 12.00 sarà possibile dialogare con la professionista per conoscere non solo la linea cosmetica Sirio, ma comprendere al meglio quali prodotti possono aiutare il benessere della cute.

Farmacia Ospedale e Randi Group: una partnership per prodotti a km 0

Particolare rilevante è che la linea cosmetica Sirio è stata progettata e prodotta a Faenza. La Farmacia Ospedale ha scelto di collaborare con l’azienda Randi Group, che da sempre pone forte attenzione all’utilizzo di processi naturali. I suoi ingredienti sono rispettosi dell’ambiente poiché questi cosmetici fanno parte di un progetto di sostenibilità circolare a Km 0. Polifenoli, cellule staminali vegetali, l’acido tartarico e tutti i derivati dell’uva utilizzati, sono ricavati da vinacce e foglie di vite, ovvero da ciò che rimane del processo di vinificazione. In questo modo nulla va disperso e ciò che rimane dalla lavorazione cosmetica è trasformato in energia termica ed elettrica grazie a evoluti impianti di cogenerazione a biomassa. Un’attenzione al riciclo in ogni parte del prodotto: tutte le confezioni della cosmesi Sirio sono in carta riciclata, un circolo virtuoso che interessa tutta la linea cosmetica in ogni parte della sua produzione.

Il farmacista deve essere al servizio della salute a 360°

“Siamo onorate di poter essere la prima farmacia in assoluto a proporre un prodotto del nostro territorio, fino a oggi disponibile solamente nell’e-commerce siriodivine.com” afferma lo staff della Farmacia Ospedale di Faenza, “Poter fare rete con aziende così importanti è per noi un valore aggiunto a quello che è il nostro desiderio di essere a servizio delle persone e del territorio in cui viviamo. Spesso si entra in farmacia solo quando si è ammalati, e non per mantenere uno stato di benessere. Quello in cui noi crediamo fortemente è che il farmacista debba essere al servizio della salute della persona, cioè affiancarla nella pratica di buone abitudini, alimentari e di self care, in modo da promuovere e mantenere il più possibile uno stile di vita sano.”

La Farmacia Ospedale si trova in Via S. Giuliano a Faenza ed è attiva da più di 40 anni sul territorio costruendo relazioni di fiducia con le persone. Il punto di forza è la costante presenza e disponibilità nei confronti dei clienti, farli sentire accolti e offrire loro un servizio più umano, di ascolto e di aiuto che vada oltre la consegna del farmaco.