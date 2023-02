Fondazione Banca Del Monte: Il Consiglio di Indirizzo conferma unanime l’operato del CdA

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Banca Del Monte sgombra il campo dalla polemica rincorsa e da presunte voci di spaccature riportate da alcune testate locali a seguito delle dimissioni del collegio sindacale e della consigliera Claudia Casali. In una nota pubblica, viene confermata piena fiducia al presidente Omar Montanari e al CdA della Fondazione.

La nota del presidente Montanari

“Lunedi 13 febbraio si è svolta l’adunanza del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, a seguito delle dimissioni dell’intero collegio sindacale. ” Afferma la nota a firma del presidente Montanari. “Dopo un approfondito confronto con il Presidente del Collegio, il Consiglio di Indirizzo ha preso atto delle dimissioni e ribadito all’unanimità la massima fiducia al Consiglio di Amministrazione, confermando piena sintonia con quanto effettuato nell’esercizio della gestione della Fondazione e sottolineando gli ottimi risultati sin qui conseguiti.Ferme restando le divergenze che hanno portato alle dimissioni, riteniamo doveroso esprimere gratitudine per il lavoro sin qui svolto dai Sindaci, le cui competenze restano per noi indiscutibili. La Fondazione Banca del Monte è un’istituzione di natura giuridica privata senza fini di lucro, che opera al servizio del territorio faentino con obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del capitale umano, culturale ed economico. Tali obiettivi sono il chiaro mandato al Consiglio di Amministrazione e costituiscono il valore intrinseco e non scalfibile della Fondazione stessa. Il CdA sta svolgendo il suo mandato in piena armonia, valorizzando e sostenendo le proprie partecipazioni, perseguendo gli obiettivi in modo concreto con metodo e strumenti innovativi ed efficaci, di cui siamo particolarmente fieri.”