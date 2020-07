Granarolo Faentino: realizzata la panchina rossa contro il femminicidio

Granarolo Faentino ha la sua panchina rossa per ricordare alla comunità di non abbassare mai la guardia sulla violenza contro le donne e il femminicidio. Il lavoro è stato realizzato e presentato venerdì 10 luglio 2020 grazie a rappresentanti dei “volontari del verde di Granarolo Faentino” e del quartiere di Granarolo Faentino, che hanno accolto con interesse la proposta di Loredana Lasi, lei stessa attiva volontaria della frazione faentina. «Un piccolo segnale per trasmettere un importante messaggio – spiegano i volontari – Perché i femminicidi e le violenze contro le donne non devono essere mai tollerate, né giustificate».