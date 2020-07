Nasce la squadra Carradori in Ausl Romagna: al suo fianco Agostina Aimola e Mattia Altini

Il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha proceduto venerdì 10 luglio 2020 a nominare la nuova direttrice amministrativa e il nuovo direttore sanitario. I due professionisti, che da lunedì 13 luglio ricopriranno l’incarico ai vertici aziendali, affiancando Carradori alla guida dell’Azienda, sono rispettivamente Agostina Aimola e Mattia Altini. Il completamento della direzione strategica avverrà nei prossimi giorni con la nomina del direttore delle Attività Socio-sanitarie. Il professionista individuato è Mirco Tamagnini e la posticipazione dell’adozione dell’atto formale della sua nomina è dovuta alla necessità di completare alcune adempimenti burocratici.

Direttore amministrativo sarà Agostina Aimola, Mattia Altini direttore sanitario

«I professionisti individuati – specifica Ausl Romagna -sono stati selezionati nell’ambito degli appositi albi regionali degli idonei, hanno maturato nel corso della loro carriera una qualificata formazione ed esperienza professionale in ambito sanitario, ricoprendo importanti incarichi nel corso degli anni, tra i più recenti: Agostina Aimola come direttore delle Attività Amministrative di presidio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e Mattia Altini come presidente nazionale dei medici-manager e direttore sanitario dell’Istituto di Cura e Ricerca sui Tumori di Meldola, Mirco Tamagnini è stato già titolare del medesimo incarico per l’Azienda Usl della Romagna fino al 29 febbraio 2020».

In via di definizione la nomina di Mirco Tamagnini come direttore delle attività socio-sanitarie

«La direttrice amministrativa e il direttore sanitario si caratterizzano anche per una lunga e consolidata consuetudine collaborativa con l’attuale direttore generale – prosegue la nota – I dirigenti sono stati selezionati anche sulla base dell’attitudine a una direzione attenta all’ascolto interno ed esterno, e alla capacità di risolvere problemi organizzativi e gestionali. Con le nomine di cui sopra si conclude la definizione delle posizioni di vertice aziendale, con l’obiettivo di porsi nelle migliori condizioni di interpretare pienamente e con la massima tempestività il mandato ricevuto dalla Regione così come ulteriormente specificato dalla Ctss».

«Si coglie l’occasione – conclude la nota – per ringraziare il sub commissario sanitario Stefano Busetti e il sub commissario amministrativo Franco Falcini per il lavoro svolto durante il loro incarico e il supporto fornito in questi primi giorni della nuova direzione».