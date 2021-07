Fotografia, moda e solidarietà: il progetto di Dress Again e Gruppo Fotografia Aula 21

Non più sfilate ma un progetto di fotografia che unisce moda e solidarietà. Il Gruppo Fotografia Aula 21 in collaborazione con Dress Again ha realizzato un servizio fotografico che mostra una giovane Faenza che veste gli abiti tornati a nuova vita grazie al laboratorio sartoriale che dà una seconda chance a vestiti, ma soprattutto a persone, che vivono in condizioni di fragilità sociale.

Il progetto di Gf Aula 21: formazione, solidarietà, tecnica

I giovani fotografi hanno dato libero sfogo alla loro creatività e capacità tecniche nella realizzazione fotografica e nella produzione di video. Gli outfit sono stati scelti direttamente nello spazio espositivo del Dress in corso Matteotti n 28/A, insieme alle sarte e delle volontarie che, di volta in volta, accompagnavano i ragazzi negli abbinamenti e nella ricerca del capo più adatto. I ragazzi hanno quindi avuto modo di capire cosa significa organizzare uno shooting fotografico: incastrare orari, scegliere contesti e adattarsi alle esigenze, scegliere modelle e adattare gli otufit fino alla realizzazione vera e propria degli scatti. Nonostante le difficoltà della pandemia, i giovani fotografi hanno portato a termine il progetto che contribuisce non solo alla loro formazione, ma restituisce visibilità nella potenza dello scatto

al progetto del Dress Again.

L’attività di Dress Again

Con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni e di La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Dress Again vuole infatti contribuire a costruire una cultura della solidarietà e della giustizia sociale che incentivi i processi che ci indirizzano verso l’inclusione socio-lavorativa e l’etica del lavoro. Dress Again è un progetto di inclusione sociale per donne in stato di fragilità sociale ed economica, vittime di maltrattamenti o inviate dai servizi sociali. L’immagine e la promozione dei capi da loro prodotti, attraverso il progetto del Gruppo Fotografia Aula 21, esalta il loro impegno a non essere più vittime, ma protagoniste del loro futuro. Un punto di vista che regala dignità e senso al proprio lavoro. Quindi per Dress Again partecipare a questo progetto è stato sicuramente un impegno, ma anche la soddisfazione

di poter creare un puzzle etico e sostenibile dagli scatti di Aula21. Esattamente come quando vai alla sfilata. Non sai mai cosa aspettarti. E questo è il bello. L’insperato.