Palio del Niballo 2021: le faq utili su biglietti e norme di comportamento allo stadio

Sarà un’edizione che resterà negli annali quella del 64esimo Niballo Palio di Faenza, rievocazione storica cittadina che quest’anno si svolgerà eccezionalmente nel mese di luglio. Dopo le settimane del Palio e gli eventi nelle sedi rionali, arriva la tanto attesa giostra del 31 luglio ed eccezionale è stata anche la sua organizzazione realizzata scrupolosamente sulla base delle indicazioni del Piano di sicurezza messo a punto per garantire il massimo rispetto delle norme anti Covid-19.

Al fine di rispondere alle numerose richieste ricevute in merito alla serata allo Stadio B. Neri, l’Ufficio Palio ha stilato una breve guida per gli spettatori con le principali indicazioni da seguire.

Fai: le info sui biglietti e l’accesso allo Stadio Bruno Neri

A che ore apriranno i cancelli?

I cancelli dello Stadio Bruno Neri apriranno intorno alle ore 20 e la manifestazione inizierà alle ore 21 con la sfilata delle figure storiche, pertanto c’è tutto il tempo necessario per recarsi allo Stadio e prendere il proprio posto evitando assembramenti agli ingressi.

Ho acquistato il biglietto su Vivaticket: lo devo cambiare in biglietteria?

No. la conferma PRINT@HOME ricevuta via email da vivaticket.com contiene un codice a barre che verrà letto digitalmente agli ingressi e ha lo stesso valore di un normale biglietto. Ricorda di stamparla e portala con te.

Devo mostrare un documento di identità?

Si. Quest’anno, in rispetto delle disposizioni anti Covid-19, è importante presentarsi muniti di documento di identità: i biglietti sono nominativi e verrà controllata l’identità all’ingresso.

Ho comprato il biglietto ma non potrò essere presente. Posso cambiare il nominativo?

Poiché i biglietti sono nominativi, devono essere evitati gli scambi. In caso di effettiva necessità contattare il numero 0546 691662.

Ho acquistato i biglietti per congiunti (senza distanziamento): come certifico questa condizione?

Vi chiediamo di presentarvi all’ingresso muniti di un’autodichiarazione che attesti il legame di congiunti: vi sarà chiesto di attendere prima di prendere posto per poter effettuare tutti i controlli.

Come verranno controllati i biglietti?

Sia il biglietto PRINT@HOME che quello cartaceo verranno verificati all’ingresso dello Stadio con l’ausilio di sistemi elettronici.

Per accedere allo Stadio B. Neri è necessario essere muniti di Green Pass o aver fatto un tampone?

Le attuali normative anti Covid-19 impongono il rispetto del distanziamento e l’utilizzo della mascherina in base alle indicazioni riportate nelle norme di condotta dentro e fuori allo Stadio B. Neri alla sezione successiva. All’ingresso dell’area è possibile sia richiesto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner.

Faq: Norme di condotta dentro e fuori allo Stadio B. Neri

Devo indossare la mascherina?

L’accesso all’area dell’evento è consentito solo alle persone provviste di mascherina in buono stato di conservazione. Lo spettatore dovrà indossare la mascherina durante l’attesa di entrare nell’area dell’evento e dovrà mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri spettatori. Tutti i posti garantiscono tale distanziamento, a eccezione dei posti acquistati da congiunti. Lo spettatore potrà togliersi la mascherina una volta preso posto, ma dovrà indossarla ogni volta che si sposterà per recarsi al bagno o al bar e in tutte le situazioni in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Posso cambiare il posto assegnato?

No, ai fini dei protocolli di sicurezza anti Covid-19, i posti sono stati assegnati in modo tale da rispettare le distanze e le norme di sicurezza e non sarà quindi possibile sedersi in posti diversi da quelli assegnati. Il mancato rispetto di tali disposizioni, in particolar modo qualsiasi azione la cui conseguenza sia l’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale previsto, implicherà l’impossibilità di assistere alla manifestazione.

Mi verrà provata la temperatura all’ingresso dello Stadio?

All’ingresso dell’area è possibile sia richiesto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Nell’attesa si raccomanda di mantenere le distanze e non creare assembramenti. Non sarà consentito per nessun motivo l’accesso a persone a cui è stata riscontrata una temperatura maggiore di 37,5°C. Le persone che risulteranno avere una temperatura superiore saranno gestite in osservanza delle disposizioni impartite dalle autorità competenti.

A chi posso comunicare eventuali situazioni di non rispetto delle regole di sicurezza anti Covid-19?

Si raccomanda di attenersi rigidamente alle indicazioni del personale di servizio presente. Qualora si verifichi una situazione di non rispetto dei distanziamenti o dell’utilizzo improprio delle mascherine, è necessario fare riferimento al personale di servizio.

Cosa NON posso portare allo Stadio?

Non sarà possibile accedere allo Stadio con bottigliette di plastica, di vetro, borracce in alluminio, caschi ed oggetti contundenti. Pertanto, se in fase di controllo verranno rinvenuti questi materiali, verrà chiesto di lasciarli all’ingresso e ritirali all’uscita. Si evidenzia che l’organizzazione non assume alcun onere di deposito e/o custodia, pertanto si raccomanda di evitare di accedere allo Stadio con tali oggetti. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio al bar dello Stadio.

Ci sono comportamenti vietati e che verranno sanzionati?

Come da ordinanza comunale, è fatto divieto di:

– introdurre allo Stadio animali e oggetti contundenti;

– introdurre allo Stadio e consumare bevande alcooliche;

– utilizzo fumogeni