Deciso trend in calo dei contagiati a Faenza (+3) e in provincia (+15): “Moderato ottimismo”

Sono tre i nuovi casi di Coronavirus accertati alle 12 di lunedì 30 marzo a Faenza: un bambino di 11 anni, una ragazza di 26, entrambi in isolamento domiciliare e una donna di 89, ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva. Tutti e tre i casi sono riconducibili a casi già accertati, cioè venuti a contatto con persone già risultate positive. Il numero totale dei contagiati sale perciò a 90. «Ricordo però che un certo numero di essi risulta a tutti gli effetti già guarita – precisa il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi – avendo terminato il periodo di quarantena senza ulteriori sintomi e con tampone negativo».

Coronavirus: in provincia di Ravenna 15 nuovi casi

Come leggere il dato di oggi? «I numeri crescono di poco e non risultano nuovi focolai di contagio: è indubbiamente il dato che fa più ben sperare. Confermo perciò quanto detto ieri: c’è da essere moderatamente ottimisti – spiega il sindaco – A livello provinciale risultano 15 casi di nuovi positivi. Oltre ai tre faentini, otto a Ravenna, due a Bagnacavallo, uno a Cervia e una persona proveniente da fuori provincia. Anche in questo caso si tratta dei dati migliori rispetto a quelli registati nei giorni scorsi».

In Emilia-Romagna l’aumento scende al 3,1%

In Regione si registra un aumento di positivi complessivo intorno al 3,1%, l’incremento più basso da molti giorni a questa parte. Il Commissario Venturi ha parlato di “deciso decremento” anche se ha aggiunto che è presto per dire che si tratta di un’inversione definitiva. «Ovviamente è quello che speriamo tutti alla luce dei sacrifici che stiamo facendo» commenta il sindaco.

La situazione degli aiuti alle famiglie: “Presto indicheremo le modalità”

In merito all’erogazione dei fondi stanziati dal Governo per gli acquisti di beni di prima necessità «oggi avete scritto o telefonato in molti per saperne di più – risponde Malpezzi – Abbiamo appena terminato una riunione ad hoc e presto verranno diffuse informazioni sulle modalità di erogazione dei buoni spesa alimentare. Vogliamo essere operativi in brevissimo tempo. Occorre però fare le cose per bene, che significa far arrivare gli aiuti a chi si trova in situazione di maggior difficoltà e operare con criteri di correttezza e trasparenza. Nei prossimi giorni saremo impegnati principalmente su questo fronte. Infine, ringrazio tutti voi cari faentini. Nonostante il weekend soleggiato e il cambio dell’ora che ci ha fatto sentire ancora di più la primavera, Faenza non ha allentato la presa, con un sostanziale rispetto delle prescrizioni e un uso del buon senso».