L’azienda faentina Image Line ottiene l’Excelsa – Romagna Award 2021

L’azienda faentina Image Line è stata individuata da Confindustria Romagna tra le eccellenze imprenditoriali romagnole che hanno ottenuto il riconoscimento Excelsa – Romagna Award, iniziativa biennale nata nel 2011 per dare visibilità alle aziende eccellenti ed evidenziare il fine ultimo di fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Per il 2021 Confindustria Romagna ha voluto un’edizione che tenesse conto del periodo senza precedenti dovuto all’impatto della pandemia sugli assetti economici e di sostenibilità ed Image Line si è dimostrata “impresa eccellente” in entrambi gli ambiti.

Image Line, azienda faentina attiva dal 1998

Dal 1988 l’azienda di Faenza è attiva per innovare il settore agricolo attraverso l’ideazione di strumenti digitali e dal 2017 è entrata a far parte delle PMI innovative italiane. Relativamente alle performance economiche, nel 2020 Image Line è riuscita ad ottenere incrementi di fatturato e di utile nonostante la pandemia e senza fare ricorso agli ammortizzatori sociali o ad una sola ora di cassa integrazione. Nel giro di qualche giorno tutte le attività aziendali sono state trasferite in smart working e, grazie all’utilizzo delle proprie infrastrutture informatiche, non solo ha continuato i propri servizi a favore dell’agricoltura italiana, ma è stata vicina ai propri clienti per permettere alle aziende agricole di produrre al meglio le eccellenze dell’agroalimentare anche in periodo di pandemia. Per quanto riguarda le performance in ambito sostenibilità, Image Line ha scelto di trasferire i propri server presso l’unica server farm ad avere ottenuto il massimo punteggio di sostenibilità (pari a 100) da parte di Greenpeace nell’ambito dello studio “Click Clean”. In pratica per erogare le oltre 239 milioni di pagine web vistate nel 2020 Image Line ha evitato di stampare oltre 1.200 tonnellate di carta ed ha veicolato le stesse informazioni a completo impatto zero grazie alla scelta della server farm dove sono ospitati i suoi server completamente green. “Questi risultati sono stati ottenuti nel 2020, un anno difficile sotto il profilo personale ed umano, solo grazie alla competenza, la passione, la tenacia e la dedizione dei “50 ragazzi e ragazze di Image Line” che, anche nella difficoltà oggettiva, hanno saputo dare il meglio per garantire i servizi informatici al servizio di tutta l’agricoltura italiana” ha affermato Ivano Valmori, fondatore e Ceo di Image Line. Nel 2018 l’azienda ha festeggiato i 30 anni di attività e nel 2019 ha conseguito il premio Excelsa Award 2019 per le categorie “Innovazione” e “Impegno sociale e culturale”, e nel 2021 nella categoria “eccellenze imprenditoriali”, assegnato da Confindustria Romagna. Nel 2021 il Ceo di Image Line, Ivano Valmori, ha ricevuto la nomina ad Accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili, la più antica Istituzione del genere ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e a promuovere il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale.