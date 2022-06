Nasce l’associazione ex allievi del Liceo Torricelli : il 16 giugno il momento costitutivo

Ogni scuola ha una storia che si intreccia con le storie di chi la ha frequentata o la frequenta. Salvaguardare la memoria storica del Liceo Torricelli, oggi Torricelli Ballardini, è uno degli obiettivi dell’associazione di ex allievi del Liceo che verrà costituita il prossimo 16 giugno nell’auditorium della sede classica del liceo faentino.

L’associazione ex allievi del Liceo Torricelli

Nasce l’associazione ex allievi del Liceo Torricelli. Tutti gli ex studenti di ogni indirizzo dell’antico liceo faentino, gli ex docenti e collaboratori e tutti coloro che sono legati alla scuola sono invitati a unirsi in un’associazione culturale per salvaguardare la memoria storica del Torricelli ma anche sostenere gli studenti della scuola con l’organizzazione di eventi e iniziative culturali. Giovedì 16 giugno alle 18 presso l’Auditorium della sede classica, meglio nota come Palazzo degli Studi di Faenza, in via Santa Maria dell’Angelo 1, si terrà il momento costitutivo. Chi volesse essere tra i soci fondatori può scrivere una mail all’indirizzo exallievi@gmail.com