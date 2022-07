Elezioni politiche: entro il 24 agosto le disponibilità degli iscritti all’Albo degli scrutatori

In vista delle prossime consultazioni popolari previste per domenica 25 settembre ciascun cittadino o cittadina iscritto all’Albo degli scrutatori può dare la sua disponibilità a svolgere l’attività di scrutinio entro il 24 agosto contattando l’ufficio elettorale a mezzo posta elettronica (elettorale@comune.faenza.ra.it), fax (0546-691615) o presentandosi direttamente all’ufficio.

Il modello per presentare domanda sul sito del Comune

Il modello per presentare la domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Faenza e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione. La Commissione Elettorale Comunale – in occasione della nomina degli scrutatori – intende riconoscere la precedenza a disoccupati, soggetti in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti. Per eventuali informazioni rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0546 691610), all’ufficio Elettorale.