Ceas in festa al Parco del Carnè di Brisighella sabato 30 luglio

La festa annuale del CEAS per l’edizione 2022 si svolgerà questo sabato 30 luglio dalle 18 in poi nel Parco del Carné, presso il Centro Visita del parco regionale: un’occasione per conoscere meglio le meraviglie geologiche nascoste a pochi passi dalle nostre città.

Il programma per adulti e per bambini

Per gli adulti, il programma propone una passeggiata tra i Gessi di Rontana: gli esperti del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola guideranno i visitatori alla scoperta di un geo-sito di rilevanza regionale, ricco di testimonianze di epoca preistorica, romana e medievale, così come di sorprendenti curiosità naturalistiche (alberi monumentali, doline e inghiottitoi carsici, affioramenti rocciosi…). Ai bambini è invece rivolta la caccia al tesoro a tema geologico insieme all’esploratore imolese Giuseppe Scarabelli e degli altri studiosi che in passato hanno indagato i misteri naturali dei geo-siti del Parco (attività ricreativa in collaborazione con Fatti d’Arte – Associazione culturale). A seguire, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il Codice Scarabelli”. In occasione della festa del CEAS, sarà aperto il Centro Visita del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Tutte le attività sono gratuite ed è obbligatoria la prenotazione per la caccia al tesoro e lo spettacolo teatrale. Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria del CEAS della Romagna Faentina: 329 210 75 64 (SMS o Whatsapp), info@ceasromagnafaentina.it.