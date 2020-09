Ripartono i corsi dell’ass. Fatti d’Arte: teatro, pittura, fotografia e sartoria

Anche quest’anno ripartono i corsi teatrali dell’associazione culturale Fatti d’Arte. Quest’anno tante novità: la prima è che i corsi non saranno solo a Faenza e Castel Bolognese, ma aprirà anche una nuova sezione Fatti d’arte a Conventello, nei pressi di Alfonsine. La seconda è che per il primo anno nella storia dell’associazione i corsi non saranno solo teatrali: vengono infatti attivati due corsi di Pittura – uno rivolto ai bambini e l’altro agli Adulti condotti dal pittore Filippo Maestroni – e un corso di Sartoria Creativa condotta da Greta Naselli, laboratorio dedicato a chi voglia imparare le basi della sartoria e scoprire il mondo del riciclo creativo. Attraverso cinque lezioni frontali e pratiche di due ore ciascuna, ogni partecipante potrà apprendere l’arte del cucito a mano, l’utilizzo della macchina da cucire e l’uso di tutti i materiali necessari per la realizzazione di due accessori (un cuscinetto porta spilli interamente cucito a mano e una borsa shopper personalizzata cucita a macchina).

Fatti d’Arte propone anche un corso di Fotografia condotto dal fotografo Andrea Severi e tornano i corsi di Musical uno per i ragazzi e l’altro per gli adulti. Parte per la prima volta, inoltre, il corso di Propedeutica teatrale rivolto ai piccolissimi età tra i 3 e i 5 anni. I docenti dei corsi teatrali sono: per Musical Mattia Cavallari e Silvia Giama; Propedeutica Rubén Impellizzeri e Vera Impellizzeri; Faenza Bambini Veronica Bassani, Francesco Sanchini e Vera Impellizzeri; Adulti Faenza Viviella Costantino e Veronica Bassani; Ragazzi Faenza Veronica Bassani; Corsi Castel Bolognese Ruben Impellizzeri, Elena Merendi e Chiara Zaccarini; Corsi Conventello Luca Morganti e Viviella Costantino.

Orari e sede dei corsi

Faenza

Lunedì – teatro ragazzi (16-19 anni) orario 18.30-20.30

– teatro adulti orario 21 – 23

Martedì – propedeutica (3-5 anni) orario 16-17.30

– teatro ragazzi (13-16 anni) orario 18.30-20.30

Mercoledì – musical ragazzi orario 18.30 – 20.30

– musical adulti orario 21 – 23

Giovedí – teatro bambini (6-12 anni) orario 17-19

– corso di sartoria orario 18-20

– corso di pittura adulti orario 21-23

Venerdi – teatro bambini (6-12 anni) orario 17-19

– corso di pittura per bambini (6-12) orario di 17-19

– corso di fotografia per adulti dalle 20.30

Castel Bolognese

Martedí – teatro ragazzi orario 18.30-20.30

Giovedí – teatro bambini orario 17-19

Conventello

Martedí – teatro bambini orario 17-19

– teatro adulti orario 20-22

Giovedí – teatro ragazzi orario 17-19

I corsi per bambini dai 6 ai 12 anni si svolgeranno al quartiere Centro sud il giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19; o all’ex macello di Castel Bolognese il sabato (dalle ore 16.45 alle 18.45). I corsi per ragazzi si terranno a Faenza al centro sociale Pertini (via Medaglie d’Oro, 104) o all’ex macello di Castel Bolognese. I corsi per adulti invece sono in programma a Faenza, sempre al centro sociale Pertini, il lunedì sera dalle ore 21 alle 23.

I corsi di Sartoria e Pittura si svolgeranno al centro sociale Pertini (via Medaglie d’Oro, 104). Il corso di Fotografia sarà presso al quartiere Centro sud.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la mail info@fattidarteassociazione.it o chiamare al numero 3703384441.