Confesercenti Faenza: Valter Dal Borgo confermato presidente

Riconferme in Confesercenti. L’assemblea elettiva degli associati si è ritrovata giovedì 6 maggio 2021 tramite piattaforma digitale, e ha proceduto a confermare la prima carica rappresentativa dell’associazione rieleggendo il presidente uscente Valter Dal Borgo, cotitolare del Bar Specchio. Riconfermata anche per Patrizia Battistini la carica di vicepresidente, che Dal Borgo ha ringraziato per l’impegno nell’Associazione in particolare per l’attività nel Tavolo degli Imprenditori di Castel Bolognese e nel Consiglio della Camera di Commercio di Ravenna. L’Assemblea ha poi nominato la Presidenza di Zona e i delegati all’Assemblea Provinciale che si svolgerà nel mese di Settembre.

“Continueremo a lavorare per aiutare le imprese”

Il presidente eletto riassume l’incarico “in un momento particolarmente delicato e difficile per le nostre categorie. In questo ultimo anno l’associazione è stata impegnata in modo straordinario in un lavoro di codifica normativa, di informazione, di assistenza alle imprese e di confronto con le Istituzioni per fronteggiare le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria. Continueremo a lavorare per far uscire dalla crisi le nostre imprese, insieme alla presidenza di zona che abbiamo voluto rinnovare con l’ingresso di alcuni giovani imprenditori di talento sui quali contiamo per avviare un percorso di crescita e di dialogo nel segno del rinnovamento.”

La presidente Provinciale Confesercenti Ravenna Monica Ciarapica ha portato il suo saluto e i suoi auguri al nuovo organismo dirigente sottolineando che solo un lavoro di squadra può traghettare le imprese fuori dal periodo terribile vissuto nell’ultimo anno.

Patrizia Battistini è vice presidente

Valter Dal Borgo gestisce con professionalità, da quasi 20 anni insieme alla famiglia, il Bar Specchio di Via Malpighi a Faenza. La sua esperienza passata è maturata prima nel settore alberghiero in catene internazionali all’estero e poi nel settore turistico avendo diretto Faventia Tourist prima di diventare imprenditore nel settore dei pubblici esercizi.

Patrizia Battistini gestisce insieme alla famiglia il Conad di Castel Bolognese. E’ referente di Confesercenti presso il Tavolo degli imprenditori castellano. Siede nel Consiglio della Camera di Commercio di Ravenna.