Associazioni di categoria ed evento del 31 ottobre a Faenza: “Non siamo coinvolte nella manifestazione”

«condividiamo il malessere degli imprenditori, ma precisiamo che non siamo tra gli organizzatori della manifestazione di sabato»: questa la nota, diffusa il 30 ottobre, dalle associazioni di categoria in merito alla manifestazione pubblica “Anima e corpo” annunciata per sabato 31 ottobre a Faenza. «Gli organizzatori della manifestazione prevista sabato 31 ottobre in piazza del Popolo a Faenza, tramite la voce di tale Simon Luca Spada, fanno sapere agli organi di informazione che l’iniziativa si svolge “grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria” – si legge nella nota congiunta di queste ultime – Pur comprendendo e condividendo lo stato di agitazione e la protesta soprattutto delle categorie più penalizzate dal Dpcm 24 ottobre 2020, le associazioni Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato di Faenza ci tengono a sottolineare di non essere state mai coinvolte nell’organizzazione di questo evento».

«Le associazioni di categoria da sempre ed ancor più in questi mesi difficilissimi hanno sempre sostenuto i propri associati, con battaglie e rivendicazioni a livello nazionale, regionale e anche locale e continuiamo a farlo cercando sempre di trovare il modo più efficace per trovare soluzioni e risposte alle esigenze delle imprese. Inoltre auspichiamo che queste manifestazioni si svolgano sempre in modo pacifico e in sicurezza, praticando lo distanziamento e indossando le mascherine».