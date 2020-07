Ripartono le escursioni alla colonia di Castel Raniero: tra storia e bellezze naturali

Ricominciano le passeggiate-escursioni guidate dell’associazione “Adottiamo Castel Raniero Bene Comune” con partenza dall’omonima colonia tutte le domeniche (prossima visita il 12 luglio) alle ore 10. Si conoscerà meglio l’area verde che circonda l’edificio e che si estende per quasi sette ettari fra prato, viali, bosco (ex castagneto, oggi querceto) e una piccola parte a vigneto. Si tratta di un luogo che è ancora nel cuore di moltissimi faentini, anche e soprattutto per ragioni affettive legate al ricordo delle estati in colonia. L’associazione si propone anche di far conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di questo territorio, così vicino a Faenza, nel rispetto dell’ambiente e anche delle varie proprietà. Dopo la visita all’area verde delle colonia si parte quindi per un’escursione facile, a piedi, che riempie la mattinata, avendo per meta uno dei numerosi siti non lontani di interesse culturale.

La prossima visita domenica 12 luglio: visita a numerosi ville

Domenica 12 luglio, dal castagneto-querceto sottostante la Colonia si scenderà per sentiero lungo la valle del rio Biscia, ancora punteggiata da colture agricole tradizionali e perfettamente integrate nel paesaggio, per risalire poi a Casa Inquisitora, sulla via Castel Raniero. Da lì si raggiungerà lo storico parco di Villa Emaldi, affacciata verso la strada “Brisighellese” ma con alle spalle, verso la collina, un antico roccolo, struttura venatoria immersa nel verde. Si potrà poi accedere alla parte a giardino vera e propria, ricca di conifere e di latifoglie anche ultracentenarie (tigli, sequoie, cedri) piantate a partire dalla seconda metà dell’800 quando fu bonificato il terreno e ristrutturata la villa. Stessa situazione nel vicino parco di Villa Ferniani (le “Case Grandi”) che conserva anche parte dell’impianto romantico sempre ottocentesco, con resti di “grotte”, esedre, fontane e viali.

Per entrambi i parchi, di proprietà privata, la visita è possibile per cortese autorizzazione della proprietà.

Ritorno alla Colonia per le 12 e 30 circa. Ritrovo poco prima delle 10 alla Colonia di Castel Raniero. Guida Sandro Bassi. Prenotazione consigliata al 338 1600208 oppure al 335 6750679.