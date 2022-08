Cantine in Cantina e sapori di ceramica: enogastronomia e arte al Rione Rosso dal 23 settembre

Una cantina al mese, tre piatti di accompagnamento e per ciascun appuntamento la presentazione di un’opera ceramica inedita. L’interessante connubio enogastronomico-artistico si chiama ‘Cantine in Cantina, e sapori di Ceramica’ ed è un’iniziativa organizzata dalla associazione Società Aquilae, formata da appassionati rionali di Porta Imolese, che si svolgerà a cadenza mensile nelle cantine del Baiocco del Rione Rosso di Faenza. Dal 23 settembre al 26 maggio 2023 si alterneranno quindi negli spazi storici del rione di via Campidori otto ceramisti e otto cantine del territorio, in otto immancabili appuntamenti a numero massimo di partecipazione e prenotazione obbligatoria. Questo il calendario:

23 Settembre: Cantina Ca di Sopra e ceramiche di Lidia Carlini

28 Ottobre: Cantina Tenuta Uccellina e ceramiche di Cinzia Montanari

25 Novembre: Cantina Menta & Rosmarino e ceramiche di Manifattura Sottosasso

27 Gennaio: Cantina Bragagni e ceramiche di Martha Pachon Rodriguez

24 Febbraio: Cantina Fattoria Zerbina e ceramiche di Paola Laghi

24 Marzo: Cantina Lu.Va e ceramiche di Studiocasalaboratorio Maurizio Russo

28 Aprile: Cantina Tenuta Franzona e ceramiche di Mirta Morigi

26 Maggio: Cantine Caviro e ceramiche di Fos

Info e prenotazioni

Nel corso di ogni serata oltre alle esposizioni personali, i singoli ceramisti faentini presenteranno un’opera inedita in tiratura limitata che sarà acquistabile esclusivamente durante la singola serata. La partecipazione ad ogni evento prevede la degustazione di 3 calici abbinati a 3 piatti di accompagnamento per un costo complessivo di 25 euro a persona (scontato con la tessera della associazione). La prenotazione è obbligatoria entro il mercoledì precedente al singolo evento al numero 347/9743667.