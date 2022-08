I ragazzi della Raggisolaris “Campioni dello sport”: la premiazione il 10 settembre

La società di basket Raggisolaris vince il premio “Campioni dello sport”, conferito dalla Commissione Sport dell’Amministrazione Comunale di Faenza, per i risultati sportivi ottenuti nella stagione 2021/22.

Raggisolaris: “Campioni dello sport” per l’anno 2021-22

L’annata nella quale la squadra ha vinto la Supercoppa e raggiunto la semifinale play off per salire in serie A2 è valsa ai cestisti faentini il premio “Campioni dello sport” che sarà consegnato nel contesto della manifestazione “Campioni dello Sport 2022” che si terrà al Centro Sportivo Graziola di Faenza sabato 10 settembre dalle 18.30, evento aperto a

tutta la cittadinanza. In caso di maltempo le premiazioni si svolgeranno al PalaBubani.