Brisighella: tutti gli eventi dell’estate 2020

Brisighella, nonostante la contingenza del momento, propone, in sicurezza, la sua variegata stagione estiva. L’estate in collina sarà comunque interessata da iniziative di grande spessore, capaci di catturare ed esaudire variegati interessi del pubblico, anche di quello più esigente. Sono pronti a partire, infatti, gli eventi che contraddistingueranno le notti brisighellesi, nel mese di luglio e di agosto 2020. Appuntamenti con cadenza settimanale che esalteranno l’atmosfera romantica del borgo associata alle sue bellezze architettoniche e naturalistiche, alla qualità dei ristoranti, a quella dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato artistico.

Martedì dedicati ai giovani musicisti all’Osservanza

Il martedì dal 28 luglio, per tre martedì consecutivi, alle ore 21, l’atmosfera intima e suggestiva del chiostro dell’Osservanza sarà inebriata dalle delicate note di giovani concertisti. Si tratta di una novità all’insegna di musica proposta da giovani quanto autentici professionisti. Gli appuntamenti “Note nel Chiostro-Giovani in Musica” saranno curati da Emilia-Romagna Concerti in collaborazione con i musicisti della Young Musicians European Orchestra creata dal maestro ravennate, Paolo Olmi.

La musica del mercoledì sera con la Magia del Borgo

I mercoledì sera, dal 15 di luglio, per quattro mercoledì consecutivi, il fascino del chiostro dell’antico convento dell’Osservanza, si confermerà la sede ideale per gli appuntamenti di musica classica proposti dall’associazione “Chitarra e altro….” che con la “Magia del Borgo 2020” attesta un piacevole sodalizio. La rassegna si esprimerà con una serie di appuntamenti con protagonisti e proposte di spessore e consenso internazionale. Nello scenografico chiostro dell’Osservanza, i concerti avranno inizio alle ore 21.15. L’ultima settimana di luglio la rassegna propone il concerto il giovedì 30, per poi chiudere, con la consuetudine mercoledì 5 agosto all’Hotel La Meridiana di Brisighella.

La rassegna di Teatro Ragazzi il giovedì

Il giovedì dal 9 luglio al teatro all’aperto di via Spada:“alle ore 21.15, per cinque giovedì consecutivi: “Brisighella Teatro Ragazzi al Borgo” rassegna delle più valide compagnie per un teatro di qualità pensato per i ragazzi e le loro famiglie curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

I mercatini del venerdì sera partiranno dal 10 luglio

I venerdì dal 10 luglio, il centro storico, dalle ore 19, nei mesi di luglio e agosto, si contraddistinguerà con il classico mercatino che animerà le vie del centro medioevale con Brisighella un Borgo d’Arte Mostra Mercato d’Arte, Antichità e Brocantage .

Al circolo Borsi il sabato è dedicato alle commedie dialettali

I sabati, dal 4 luglio, dalle ore 21, per sei sabati consecutivi, all’arena all’aperto del circolo Anspi G.Borsi sulla scia del successo con cui da anni la rassegna teatrale invernale si riconferma, per la prima volta, la compagnia teatrale “Cvi de Funtanò” propone un’originale rassegna estiva delle più belle commedie dialettali romagnole che allieteranno le calde serate brisighellesi a Brisighella “Un teatar par ridar …andè tott a Brisighela”. Trattasi di un’altra novità, questa proposta estiva vede diversi appuntamenti con una delle rassegne delle più belle commedie, dalle ore 21, per sei sabati consecutivi.

Gli altri appuntamenti

ll sabato 15 agosto, alle ore 21, concerto di musica classica alla pieve di S.Maria Assunta in Tiberiaco, sulla vetta più alta del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, la cima di Monte Mauro. A cura dell’ass. Chitarra e altro… Il giovedì 20 agosto, alle ore 21, l’appuntamento brisighellese presso la Pieve del Tho (S.Giovanni in Ottavo) concerto della rassegna I Luoghi dello Spirito e del Tempo curati dal Collegium Musicum Classense. Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 21, il centro storico, con “Cene nel Borgo” all’aperto, si trasformerà in un piacevole salotto per cenare e degustare negli anfratti più suggestivi, sotto antiche vestigia e cieli di stelle.

Arte e cultura: Rocca e Museo Ugonia

Nei mesi di luglio e agosto, fino alla 2^ settimana di settembre, la Rocca di Brisighella, già aperta nei Festivi e Prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 sarà aperta anche nei giorni feriali, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Lunedì chiusa. Al Museo Ugonia, può essere visitata la mostra “Paesaggi Astratti” dell’artista Luciano Laghi. Nelle sue opera ha saputo coniugare l’elemento astratto non solo per dare forma ma per aderire quanto più possibile al suo ambiente e territorio di origine. Il Museo Ugonia custodisce inoltre, in forma permanente, le poetiche opere più rappresentative del grande litografo Giuseppe Ugonia. Si accede al museo tramite biglietto unico con Rocca. Festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30/dalle 15 alle 19.

Il programma potrebbe subire variazioni e aggiornamenti dettati anche dall’applicazione e dalla evoluzione del regime di restrizioni legate all’emergenza sanitaria. La presente programmazione è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale con la Pro Loco di Brisighella e le realtà del nostro territorio che si esprimono per garantire piacevoli opportunità al turista che sceglie di soggiornare o semplicemente visitare il nostro Borgo medioevale.