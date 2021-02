Bonus 800 €: sono 676 le richieste pervenute al Comune di Faenza

Sono state 676 le richieste per il contributo previsto di 800 € messo a disposizione dal Comune di Faenza. Si tratta, in termini cronologici, del secondo bando di aiuti economici specifici messi in campo dall’amministrazione comunale a beneficio delle aziende del territorio penalizzate dalle misure di contenimento del covid, per un totale di oltre mezzo milione di euro.

In questi giorni è terminata l’istruttoria da parte degli Uffici della Romagna faentina per conto del Comune di Faenza, ad un mese esatto dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande. Ha, inoltre, già preso avvio l’accreditamento sul conto corrente dei beneficiari del contributo straordinario e urgente a fondo perduto per gli operatori economici – imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi – con partita IVA.

Comune di Faenza: il bonus di 800 € sarà erogato in due tranche

Il Comune informa che l’importo sarà erogato in due tranche: la prima di 415 euro entro il mese di febbraio, mentre per la seconda si dovrà attendere l’approvazione del Bilancio.

Beneficiari del bonus sono i titolari di partita Iva con sede o unità locale a Faenza e volume d’affari inferiore a 600mila euro, che hanno registrato, nel 2020, un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto all’anno precedente. Eventuali accertamenti di autodichiarazioni mendaci comporteranno l’immediata revoca del sostegno economico e la conseguente restituzione della somma erogata.