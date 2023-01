E’ morto il Papa Emerito Benedetto XVI. Messa in suffragio il 3 gennaio alle 20.30 in cattedrale a Faenza

Si è spento questa mattina alle 9.34 il Papa emerito Benedetto XVI. Martedì 3 gennaio alle 20.30 in Cattedrale a Faenza la messa in suffragio presieduta dal vescovo Mons. Mario Toso. Il corpo del Papa Emerito sarà posto nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto da parte dei fedeli da lunedì 2 gennaio.

Benedetto XVI (1927-2022)

Nato il 16 aprile 1927 a Marktl in Germania, Joseph Ratzinger, fu ordinato presbitero nel 1951. Grande studioso di teologia e filosofia, fu anche professore in varie Università della Baviera. Nel 1977 viene ordinato vescovo di Monaco e Frisinga da Paolo VI e pochi mesi dopo dallo stesso pontefice viene ordinato cardinale. Papa Giovanni Paolo II lo nomina nel 1981 prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, presidente della Pontificia commissione biblica e della Commissione teologica internazionale. Dal 1986 al 1992 è chiamato a presiedere la Commissione per la preparazione del Catechismo per la Chiesa universale e nel 2005 dopo la morte di Wojtyla viene eletto al soglio pontificio come Papa Benedetto XVI. Nel febbraio del 2013 presenta le sue dimissioni interrompendo il suo pontificato per il quale verrà eletto l’attuale pontefice Papa Francesco.