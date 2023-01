Al via le adesioni al corso Dj Professional con Max Monti all’Artistation di Faenza

Il 2023 parte con un nuovo corso professionale di musica che alza il livello qualitativo della proposta di formazione faentina Parte a Faenza il primo corso da Dj Professionale con alcuni cenni sui diritti dei dj e sulla figura dei dj producer Organizza il MEI con il coordinamento del famoso Dj Max Monti presso la Scuola di Musica Artistation di Faenza.

Il corso Dj Professional

E’ partita dal 29 dicembre l’adesione al corso da Dj Professional che si terra’ per otto sabati dalle 15:30 alle 17: 30 presso Artistation a cura del MEI a partire da sabato 25 febbraio. Coordina il corso il famosissimo Dj Max Monti, noto in tutto il mondo per il grande successo in tutte le discoteche del mondo di Gam Gam, con il supporto di Giordano Sangiorgi Patron del MEI e di Mattia Lucatini, titolare

di Artistation. Si parte sabato 25 febbraio e si conclude sabati 16 aprile con un open day stage finale aperto al pubblico entro fine aprile e con l’ingresso come stage in club e discoteche qualificate del territorio. Ecco il corso al quale si aggiungono alcuni elementi fondamentali sul tema

dei Diritti e un Breve cenno finale sul Dj Producer Il corso di DJ Professional è un corso è studiato per chi vuole diventare un professionista della consolle. lezioni collettive teorico/pratiche in aula attrezzata con equipment Pioneer DJ , Il programma prevede lo studio approfondito della console PioneerDJ Top di Ganma, della compatta All in One, stand alone e controller e lo studio della tecnica Turntablism classica su giradischi. Primo Livello durata mesi 2 > totale 8 lezioni Lezioni collettive di ore 2

Programma Generale

* Parti componenti di una consolle:

per live set (deck/ cdj/ giradischi, mixer, cuffie, monitor) e il motivo per cui sono tutte indispensabili. * Pratica mix:

pratica del lancio in battuta, sincronizzazione, messa a tempo e mixaggio con cura dei parametri di equalizzazione, volumi e scelte di tempi per miscelazioni ottimali. * Perfezionamento della tecnica di miscelazione con diversi generi musicali e relative tecniche

* Impiego di effetti e opzioni di taglio

* Creazione di un Live set:

perfezionamento di una playlist in serata a seconda della tipicità del dj set (serata multigenere – apertura di locale – residenza del dj – dj set da Guest o da sala 2 – dj per eventi o matrimoni) * Editing e Preparazione tracce per live set:

(anche attraverso software tipo mixed in key o compressore su daw) – come rendere il proprio lavoro competitivo e professionale al massimo. * Lezioni approfondite su software di Rekordbox: sia in veste di player che di gestionale nella creazione di playlist, per serate e organizzazione dei propri database ed export di supporti usb

* Pratica con giradischi:

sia con Rekordbox in modalità timecode sia con Original vinyl. * Storia, Ascolto e Analisi:

storia, ascolto e analisi delle strutture della discografia Dance anni ’70 ai giorni nostri. Studio delle caratteristiche di composizione musicale strettamente e modalità produzione. * Lezione di ascolto di brani:

identificazione delle tipicità relative a REMIX, REMAKE, BOOTLEG, MASHUP, EDIT, COVER con relativa analisi dal punto di vista di ufficialità della traccia, diritto autorale, royalties. * Storia delle apparecchiature per dj: dal fonografo ai cdi con supporto usb e software.

* Analisi del mercato e analisi dei diritti legati al mondo della musica

* Adempimenti fiscali e inquadramento lavorativo: obblighi verso SIAE ed ex ENPALS

* Primi cenni per Dj Producer

* Stage: nell’ultima parte del corso ogni allievo effettuerà un periodo di tirocinio come Dj in un club e/o locale della zona.

Per info e adesioni

Per informazioni e per adesioni: Tel. 0546.33321 Cell. 349.4461825, Email: infop@artistation.it e mei@materialimusicali.it, Siti: www.artistation.it e www.meiweb.it