Annullata la Fiera di San Rocco 2020

A seguito del nuovo dpcm, la tradizionale Fiera di San Rocco, prevista da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre, è stata annullata dagli organizzatori. «Siamo molto dispiaciuti – ha dichiarato il responsabile organizzativo e presidente di Accademia Medioevale, Luciano dal Borgo – avevamo fatto del nostro meglio per mettere in atto tutta una serie di protocolli che garantissero la sicurezza dell’evento, spostando per esempio gran parte delle attività nel parco Tassinari a ingresso contingentato, ma il nuovo dpcm non ci lascia alternative». Nei prossimi giorni gli organizzatori si troveranno per valutare possibili eventi alternativi – come per esempio attività contingentate legate alle rievocazioni storiche – sui quali però non traspare molto ottimismo.

Al momento si salva solo lo spettacolo sui 250 anni di Beethoven

Tra gli appuntamenti del programma della Fiera che non sono stati cancellati, ci sono gli spettacoli di domenica 1 e lunedì 2 novembre alla Sala Fellini (piazza Santa Maria foris portam, 2) dedicati all’anniversario dei 250 anni dalla nascita di Beethoven (entrambi inizio ore 21). Nato da una collaborazione tra la scuola di musica Sarti, il comitato organizzatore della Fiera e dagli attori della Compagnia delle Feste, lo spettacolo “7 piccole interviste su Beethoven”, ideato e diretto da Martina Drudi, svelerà i retroscena della vita del grande pianista e direttore d’orchestra. Per info e prenotazioni: 328 1720042, via mail info@salafellini.it