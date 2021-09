Accademia Perduta/Romagna Teatri vince il Premio Nazionale Franco Enriquez 2021

Consegnato a Claudio Casadio e Ruggero Sintoni il Premio Nazionale Franco Enriquez 2021 – Città di Sirolo XVII edizione, nella categoria “Teatro Contemporaneo / sezione Teatro Ragazzi e di impegno sociale e civile”. Il premio per Accademia Perduta/Romagna Teatri è stato consegnato ieri, lunedì 30 agosto 2021, presso il Teatro Comunale Cortesi di Sirolo.

Le motivazioni al Premio: ” Dal 1982 l’attività produttiva di Accademia Perduta ha intrapreso un percorso incentrato sul teatro d’impegno civile e sociale.”

Il Centro di Produzione teatrale Accademia Perduta Romagna Teatri diretto da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni viene fondato da un gruppo di giovani attori nel 1982 come Compagnia di Teatro Ragazzi e non solo. Dal momento della sua fondazione, l’attività di Accademia Perduta è focalizzata sulla produzione di spettacoli, contraddistinti da alcuni comuni denominatori che ne delineano una cifra stilistica riconoscibile, come risulta da La Classe con la regia di Giuseppe Marini e da due testi di Davide Enia: maggio ’43 e L’abisso. Con il tempo, quindi, l’attività produttiva di Accademia Perduta ha intrapreso un percorso incentrato sul teatro d’impegno civile e sociale. Il primo traguardo di questo percorso era già stato raggiunto con I-Tigi Canto per Ustica con Marco Paolini e il Quartetto Vocale Giovanna Marini che debuttò nell’ambito delle iniziative di Bologna2000 Capitale Europea della Cultura in occasione del 20° anniversario della caduta dell’aereo Itavia nel mare di Ustica. Negli anni successivi si sono impegnati con successo in numerose altre iniziative e progetti che conferiscono a questa Compagnia il titolo di portavoce della cultura d’impegno e della comunicazione mantenendo sempre fede alle regole dello spettacolo e al coinvolgimento di realtà locali e giovanili”.

Il Centro Studi Franco Enriquez promuover il teatro di impegno civile

Il Centro Studi Franco Enriquez, la cui Giuria ha assegnato il Premio, è nato nel 1985 con lo scopo di recuperare materiale documentale sull’opera di Franco Enriquez, della Compagnia dei Quattro, sul teatro della “Grande Regia”, sul teatro d’opera e contemporaneo.Lo scopo del collettivo è quello di promuove il teatro volto all’ impegno civile. Il Premio Nazionale Franco Enriquez è patrocinato da: Comune di Sirolo, Regione Marche, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Consorzio Ente Parco Naturale del Conero.