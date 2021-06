A Brisighella il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” per riflettere sulle diversità

Si riaccende il proiettore all’anfiteatro Spada di Brisighella con un film capace di emozionare, far sorridere e riflettere. Alle 21.15 di sabato 19 giugno è in programma “Mio fratello rincorre i dinosauri” del regista Stefano Cipani, film che racconta la relazione tra due fratelli – Jack e Giò – di cui quest’ultimo affetto da sindrome di down. L’evento, a offerta libera e nel rispetto delle norme anti-Covid, viene proposto dai giovani scout del Clan (17-20 anni) del gruppo Valdilamone come occasione di confronto sui temi della diversità. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Brisighella e i Foto Amatori Brisighellesi.

Per prenotare: 393 9635449

Attività proposte nella vallata dai giovani per i giovani

La proposta degli scout arriva dopo un percorso di riflessione che hanno fatto sul tema “giovani e territorio”, e hanno coinvolto i loro coetanei della Valle del Lamone tramite un sondaggio online. “Il nostro focus voleva essere principalmente indirizzato alla fascia d’età 16-20 e la maggior parte degli utenti che hanno risposto (in tutto più di 80) rientrano in questa categoria, circa il 60% – spiega Alex Cavina, del gruppo Valdilamone – L’88% dei giovani intervistati ha risposto che frequenterebbe volentieri uno spazio per giovani a Brisighella. Inoltre secondo noi è anche molto importante sapere dove i ragazzi vanno quando escono con gli amici e il 50% ha risposto Faenza. Per concludere abbiamo chiesto quale tipo di serata si vorrebbe fare in un ipotetico luogo di ritrovo per i giovani in vallata e siamo arrivati a una maggioranza di due opzioni: le proposte di una serata giochi da tavolo e di una serata cinema”. Dal pensiero all’azione: la prima serata è stata realizzata domenica 6 giungo al circolo Borsi, la seconda è quella in programma proprio il 19 giugno all’anfiteatro Spada.