Un tour nazionale per i vincitori di Faenza Rock e MEI superstage

Successi per il panorama musicale faentino a livello nazionale. Faenza Rock, la storica rassegna giunta alla sua 35esima edizione che valorizza i giovani artisti e le band del territorio, e MEI Superstage, il contest del Meeting delle Etichette Indipendenti, che ogni anno valorizza i giovani artisti e band emergenti da tutta Italia, hanno vinto il bando nazionale del Nuovoimaie che garantisce, alle due band vincitrici delle kermesse musicale, una borsa musicale per lavorare su un tour nazionale.

Nuovoimaie: la collecting di artisti a tutela degli artisti

Nuovoimaie, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è una collecting nata nel 2010 e fondata e gestita da artisti allo scopo di tutelare i diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Questa realtà intermedia anche con i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e di coro.

Una conferma di Faenza come città della musica

“Un grande risultato che conferma Faenza come grande città della musica” – recita la nota degli organizzatori del MEI – “Il nostro festival è riconosciuto a livello nazionale sia per il suo lavoro di scouting sul territorio che ha visto lanciare dai palchi di Faenza Rock artisti che poi sono arrivati sul proscenio nazionale e sia per il suo grande lavoro di scouting su tutto il territorio nazionale che l’ha visto proporre artisti e band vincitrici che poi sono arrivate ai vertici della nuova musica italiana. Un lavoro che merita di essere premiato mentre si sta lavorando positivamente con il Comune di Faenza al rinnovo della convenzione, scaduta al 31 dicembre 2021, di respiro quadriennale fino al 2025 per tutto questo settore che merita di essere sostenuto tutto l’anno, soprattutto dopo due anni di stop , che porta benefici a tutto il territorio faentino a tutti i livelli: culturale, musicale, sociale, aggregativo, giovanile, economico e turistico.”