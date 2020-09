Il 10 settembre evento di approfondimento sulla riapertura delle scuole del Pd Faenza

In un anno unico come questo, la riapertura della scuola si carica di attese e di preoccupazioni per le ragioni che ben conosciamo. I ragazzi saranno al sicuro? le norme anti-covid potranno essere rispettate? la didattica riprenderà regolarmente? E’ soprattutto per parlare di questo ma non solo che il Partito Democratico organizza giovedì 10 settembre 2020 l’incontro pubblico “Tutti a scuola” alle ore 20.45 al parco di piazza San Francesco. All’incontro parteciperanno, oltre al sindaco Giovanni Malpezzi e all’assessore Simona Sangiorgi, anche la consigliera regionale Manuela Rontini, la professoressa Maria Luisa Martinez, già provveditore scolastico e consigliera comunale Pd e il dottor Luciano Biolchini, medico candidato nella lista Pd.

L’incontro pubblico in piazza San Francesco

«La nostra amministrazione – spiega il Pd di Faenza – e in particolare l’assessore competente Simona Sangiorgi e il sindaco stesso Giovanni Malpezzi, insieme agli insegnanti, ai dirigenti e al personale scolastico, hanno lavorato intensamente durante l’estate per fare in modo che la scuola potesse riaprire in sicurezza e i genitori potessero portarvi i figli con quella serenità che dovrebbe essere la regola quando affidiamo i nostri cari a un’istituzione pubblica. In questo sono stati aiutati anche dalla presenza costante ed efficace delle istituzioni regionali, che si sono fatte carico tempestivamente di interpretare i nuovi scenari che ci saremmo trovati di fronte alla riapertura dell’anno scolastico».