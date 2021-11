Al via dal 13 novembre la quinta edizione di Tam, la scuola di teatro di Ivano Marescotti

Ripartirà da sabato 13 novembre il Tam, Teatro Accademia Marescotti, giunto alla sua quinta edizione, la seconda nella nuova sede di Marina di Ravenna. Sono venti gli allievi selezionati dall’attore e direttore artistico Ivano Marescotti, fra quelli che si sono candidati attraverso un loro video provino tra luglio e ottobre.

Il corso

Nel corso dei prossimi week end gli allievi, circa venti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, avranno la possibilità di sperimentare la recitazione davanti alle macchine da presa in un set cinematografico sotto la guida del videomaker Roberto Morellini, seguire le lezioni di espressione teatrale con l’attore Cristiano Caldironi e di dizione con l’attrice Alessandra Frabetti. Sarà invece lo stesso Marescotti a guidare gli allievi da dicembre a febbraio nella preparazione dei loro pezzi che culminerà nel saggio finale nell’auditorium di Piazzale dei Marinai di Italia a Marina di Ravenna, allestito a teatro. Anche per questa edizione si conferma la partnership con la agenzia di spettacolo di Roma Maria Vittoria Grimaudo che attingerà, quando i casting sono in linea con i profili degli allievi, direttamente dalla classe.

Informazioni

Tam è patrocinata dal Comune di Ravenna e la frequenza al corso è riconosciuta come credito scolastico formativo per studenti di Università e scuole superiori. Per chi volesse assistere ad una lezione come uditore o uditrice può informarsi scrivendo a info@teatroaccademiamarescotti.