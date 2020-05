Faenza, 8 nuove stazioni di gonfiaggio e rastrelliere per biciclette

Sono in fase di installazione in questi giorni alcune stazioni di gonfiaggio e rastrelliere per biciclette. La collocazione di queste nuove attrezzature sono il frutto di un accordo per la promozione della mobilità ciclabile tra il Comune di Faenza e La Bcc, Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. «Anche con questo progetto – scrivono dall’Amministrazione – Faenza si dimostra una volta di più un Comune sempre più vocato a scelte di sostenibilità ambientale».

Investimento da 10mila euro

La donazione della Bcc a beneficio di tutta la collettività, del valore di circa 10mila euro e programmata molti mesi fa, acquista oggi ancora maggior valore e attualità, considerato che nelle fasi di ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid-19, si punterà molto a incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti di lavoratori e studenti. Le nuove postazioni di gonfiaggio sono otto, fruibili da tutti e dislocate nei punti della città più strategici, privilegiando gli istituti scolastici: presso la stazione ferroviaria, in piazza della Libertà, in piazza Martiri della Libertà, nel nuovo cicloparcheggio di Largo Portello a servizio del liceo Torricelli-Ballardini, in via Manzoni vicino all’ingresso dell’Istituto Oriani, in via Castellani vicino alla scuola primaria Gulli e al liceo Classico, in via Carchidio, vicino alla scuola secondaria Strocchi, in via Ravegnana vicino alla scuola secondaria Bendandi.