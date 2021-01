Soul di Peter Docter

“Ho vissuto per anni nell’attesa di qualcosa. Poi quel qualcosa è divenuto l’attesa.”

Il signor O’ Brien – The three of life di Terrence Mallick.

“A soul, a soul cake, please good missus a soul cake. An apple, a pear, a plum, a cherry,

any good thing to make us all merry.”

Sting.

Un’ anima dispersa tenta assennatamente di tornare alla vita, una vita fino a quel momento priva di significato e di particolari soddisfazioni. Ha da poco abbandonato il suo corpo terreno, ha perso per un soffio un’occasione irrinunciabile e sente di non aver ancora terminato il suo percorso sulla terra. Deve ancora dire la sua.

Un’ anima fragile, quella di Joe, guidata da un istinto inspiegabile che supera i confini della fredda logica nichilista e si aggrappa disperatamente al poco che possiede o a cui ambisce.

Viceversa, un’altra anima, quella dell’arrogante 22, ancora inesperta nell’esperienza fisica dell’esistenza, usa tutte le sue energie per rendersi inadatta alla nascita. Il mondo dei vivi la spaventa e la disgusta. Non comprende davvero le motivazioni che portano gli umani a compiere scelte all’apparenza così effimere ed irrazionali. In altre parole, non capisce cosa sia questa “scintilla” che dà movimento al nostro essere, ciò che ci fa sentire vivi.

Alla fine della prima parte di Bohemian Rapsody, uno dei pezzi più struggenti della storia della musica, Freddy Mercury canta, quasi urlando, un verso tanto toccante quanto universale: quel “I sometimes wish I’d never been born at all ” a cui ognuno di noi, neinostri momenti più oscuri, ha rivolto un pensiero almeno una volta nella vita, e a cui fa riferimento la filosofia di 22, l’anima mai nata, rendendo paradossalmente il desiderio espresso nella canzone dei queen una possibile realtà.

Queste due entità ben distinte saranno destinate a incrociare le proprie strade e ad iniziare, come ci si dovrebbe aspettare da un buon road movie che si rispetti, un percorso di maturazione in cui i propri obiettivi personali tramuteranno, le rispettive personalità si confonderanno e la loro personale visione del mondo verrà stravolta fino a divenire irriconoscibile.

Era necessario giocarsi il pezzo da novanta

Dopo il passabile ma assolutamente transitorio “Onward”, la Pixar conclude questo 2020 con una pellicola che recupera il fascino e la magia dei lungometraggi che l’hanno reso famosa e li converte nella creazione di un mondo vasto, variopinto e ultraterreno, che fa della mescolanza tra più stili di animazione uno stilema solido da insegnare nelle migliori scuole di cinema, soprattutto in ambito moderno. L’Ante Mondo è un’ambientazione che dà sfogo alla più sfrenata creatività degli sceneggiatori degli animatori, i quali rendono giustizia ad uno dei paradigmi fondamentali dei loro precedenti lungometraggi: la sovrabbondanza di dettagli, sia narrativi che scenici, che rendono lo script del film un piccolo universo complesso e ricco di finezze impossibili da cogliere solo ad una prima visione.