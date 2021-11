Al via i corsi della Scuola Minardi: ancora posti disponibili per i corsi di pittura e disegno

Dopo il successo dell’Open Day, sono partiti i corsi della Scuola di disegno Tommaso Minardi di Faenza gestita dalla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri in collaborazione con l’amministrazione nella sede di via San Giovanni Bosco 1, nel complesso degli ex Salesiani. Ci sono ancora posti disponibili.

Boom di iscrizioni ma ancora posti disponibili

Le iscrizioni, per quanto riguarda i tre corsi di disegno, dedicati ai ragazzi di età compresa tra i sei e i quindici anni, per un totale di quarantadue allievi, hanno raggiunto un picco mai toccato da decenni, obiettivo della Scuola, che da quest’anno privilegia attività didattiche rivolte a bambini e adolescenti. C’è però ancora disponibilità per i corsi di disegno e di pittura rivolti a una platea più vasta, dai quindici anni in avanti, dando continuità alla tradizione della Scuola che, dal 1796, propone percorsi formativi tenuti da artisti protagonisti della vita culturale della città e contribuendo al suo prestigio.

Info e iscrizioni

Per iscriversi ai corsi della Minardi, anche in modalità on line, bisogna contattare la segreteria della Scuola di musica Sarti, aperta il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Per altre informazioni: 0546-21186 oppure info@scuolasarti.it.