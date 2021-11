Enrica Rinaldi vince il bronzo ai Mondiali di lotta under 23

Riolo Terme non si è arresa al ritiro di Daigoro Timoncini e ha puntato su una promettente giovane donna per ottenere nuovi risultati nella lotta greco-romana: Enrica Rinaldi, originaria di Borgo Rivola, ha conquistato il bronzo ai Mondiali under 23 di Belgrado nella categoria 76 Kg. Dopo la sconfitta contro la colombiana Tatiata Renteira, è stata ripescata e ha avuto la meglio sull’ucraina Romana Vochak per 8-2, aggiudicandosi l’incontro per la medaglia contro la kazaka Dilnaz Mulkinova: Rinaldi ha vinto per schienamento, cioè portando l’avversaria con le spalle al tappeto.

Il bronzo ai mondiali: l’ultimo di tanti successi nell’under 23

Dopo il successo dello scorso maggio, quando arrivò sul terzo gradino del podio agli Europei under 23 a Skopje (Macedonia del Nord), questo era l’ultimo appuntamento prima di passare alle competizioni seniores: «Questa gara ha significato tanto per me – ha dichiarato la sportiva a Buonsenso – essendo il mio ultimo anno con la nazionale under 23, volevo fare bella figura a tutti i costi. Inoltre, ho alle spalle ho tre vittorie agli Europei, ma nessuna medaglia ai Mondiali: per un po’ ho pensato di avere la “maledizione del mondiale”»!

Entrata in contatto con la lotta all’età di 13 anni, oggi l’atleta fa parte dell’Arma e si allena al Centro Sportivo Carabinieri di Roma, seguita da Giuseppe Giunta, dove si sta preparando per il prossimo obiettivo: classificarsi entro i primi tre posti ai campionati italiani di gennaio 2022.

Un mondiale iridato per la nazionale femminile

Oltre alla vittoria di Rinaldi, la nazionale italiana – guidata dai tecnici Michele Liuzzi e Salvatore Rinella e accompagnata dal maestro Riccardo Niccolini nella preparazione atletica – ha ottenuto una seconda vittoria con Eleni Pjollaj, che battendo 11-0 la bielorussa Anastasiya Zimiankova si è aggiudicata la medaglia di bronzo per la categoria dei 72 kg.