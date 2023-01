Rotary Faenza dona il ricavato del concerto di Natale alla Caritas

Il presidente del Rotary Club di Faenza, Paolo Dall’Osso, ha consegnato al responsabile della Caritas Diocesana Don Emanuele Casadio, nell’ambito di un breve incontro informale, il ricavato del Concerto di Natale organizzato come da consuetudine proprio dal Club faentino assieme al Rotaract Club Faenza. Erano presenti a questo momento di soddisfazione e condivisione anche Don Marco Ferrini, a cui il Club ha espresso più volte gratitudine per la sua attività alla guida della Caritas, e il prefetto del Rotary Alessandra Bentini, il cui impegno è stato determinante per l’organizzazione del concerto.

Il coro gospel “Voices of Joy” si era infatti esibito presso la chiesa di San Francesco e aveva interpretato i migliori brani del proprio repertorio, regalando a tutti i presenti la magia del ritmo e la gioia del Natale.

L’importo devoluto sosterrà iniziative di aiuto a favore delle persone disagiate che vivono sul nostro territorio, verso le quali la Caritas Diocesana offre un fattivo sostegno anche attraverso questo importante e sentito gesto.