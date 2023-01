Prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa: la comodità degli shop online

Sono ormai diversi anni che, in Italia, gli acquisti online sono in continuo aumento; anche se in altri Paesi europei come Francia, Germania e Spagna, la quota percentuale dei cittadini che si affidano all’e-commerce è superiore a quella del nostro Paese, i dati mostrano che la tendenza a fare acquisti su Internet sarà sempre maggiore (nel 2021, gli acquisti online sono stati circa 40 miliardi). Sicuramente, i periodi di lockdown che hanno caratterizzato gli anni 2020 e 2021 hanno avuto la loro influenza sulla scoperta della comodità degli acquisti online.

Anni addietro, i prodotti maggiormente acquistati online erano quelli dei settori dell’elettronica e dei videogiochi, ma, ultimamente, i più ricercati in assoluto sono i prodotti di bellezza e quelli per la cura del corpo e della propria salute.

Del resto, non è sicuramente un caso che siano sempre più numerosi i siti e-commerce che offrono una vasta gamma di prodotti per la cura della persona, come per esempio, le farmacie online, una realtà ormai consolidata da tempo nel nostro Paese, la cui offerta, in alcuni casi, non si limita a presidi sanitari o farmaci, ma è decisamente più ampia.

Un classico esempio è il portale FarmaOra, un negozio online la cui offerta è particolarmente variegata e che si distingue dalle tipiche farmacie online per la ricchezza del catalogo, un plus che non tutti i siti di e-commerce possono vantare; vediamo alcuni esempi pratici.

Alimenti – Sul sito di FarmaOra sono disponibili alimenti senza glutine (per coloro che sono affetti da celiachia oppure da allergia o intolleranza al glutine), alimenti senza lattosio (per chi soffre di intolleranza a questo zucchero), alimenti per diabetici, ma anche cibi dietetici, cibi biologici e alimenti per chi segue un regime alimentare vegano.

Integratori alimentari – Si tratta di prodotti indicati in caso di determinate carenze (per esempio carenza di vitamine del gruppo B) o di aumentato fabbisogno (come può verificarsi nel caso di periodi di studio, sport o di lavoro particolarmente intensi).

Dispositivi medici – Anche in questa categoria l’offerta è piuttosto ampia; oltre a utili dispositivi come i misuratori per la pressione, pulsiossimetri, misuratori per la glicemia, occhiali, lenti a contatto ecc., si possono trovare diverse altre tipologie di prodotti sanitari per la cura degli occhi, del naso e delle orecchie.

Cosmetici – FarmaOra offre anche un vasto catalogo di prodotti per la cosmesi (cura del viso, dei capelli, prodotti per il trucco ecc.); interessante anche l’offerta di cosmetici bio.

Prodotti per animali – Nella sezione dedicata agli animali si possono trovare cibi, accessori (per esempio ciotole e biberon per i cuccioli) e anche prodotti per la cosmesi.

Prodotti per la casa – Non manca una sezione dedicata alla casa; si va dai prodotti per l’igiene a quelli pensati per rendere più salutare e confortevole l’ambiente domestico.

Questi sono solo alcuni esempi di prodotti presenti nel catalogo FarmaOra al cui interno possiamo trovare varie altre sezioni: erboristeria, igiene personale, omeopatia, preparazioni galeniche, mamma e bambino ecc.

Un altro plus del sito è la presenza di un blog che approfondisce argomenti di grande interesse come per esempio i rimedi per le patologie più comuni (bronchite, cistite, emorroidi, mal di gola, mal di stomaco, raffreddore, reflusso, tosse ecc.) e fornisce opportuni consigli, un servizio che non sempre è possibile nelle farmacie tradizionali.

Quali sono i vantaggi dei negozi online?

Il fatto che un Paese come l’Italia, tradizionalmente diffidente verso le innovazioni, stia sempre più scoprendo il mercato online, è la principale testimonianza dei vantaggi dell’e-commerce che sono piuttosto intuitivi: lo shopping online permette un notevole risparmio di tempo e di carburante; i prodotti infatti vengono recapitati a casa in tempi rapidissimi (molti negozi online garantiscono consegne nel giro delle 24 ore).

Non si può poi considerare che l’ampia scelta a disposizione nei negozi online o la presenza di un blog da consultare all’occorrenza, rappresentano un vantaggio non sempre disponibile nei comuni negozi.