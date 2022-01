Manuela Rontini all’Expo di Dubai per l’Emilia Romagna: progetti di alta tecnologia

Manuela Rontini, presidente della commissione Economia della Regione Emilia Romagna, è stata la figura istituzionale che rappresentato la Regione l’Assemblea legislativa all’Expo 2020 di Dubai. La missione istituzionale si è tenuta dal 12 al 15 gennaio 2022 a Dubai.

Il Regional Day dell’Emilia Romagna

Giovedì 13 gennaio Manuela Rontini è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del Regional Day dell’Emilia-Romagna, momento culminante di una settimana importante per quanto riguarda la rete regionale dell’Alta Tecnologia, il sistema tecnico-scientifico dei Tecnopoli e delle Università. Al centro i progetti innovativi, in particolare nei settori della mobilità sostenibile, la guida autonoma, l’industria 4.0, i laboratori del Clust-ER regionale della Meccatronica e la motoristica e quelli del Distretto Digitale di Reggio Emilia, così come sui programmi per attrarre investimenti e giovani talenti.

Emilia-Romagna Data Valley e Big Data Technopole di Bologna

Protagonisti all’Esposizione universale di Dubai, infatti, sono l’Emilia-Romagna Data Valley e il Big Data Technopole di Bologna nonché tutto il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione. Obiettivo: presentare a livello mondiale un sistema di eccellenza e avviare nuove partnership internazionali in un territorio che si candida a essere laboratorio di quella transizione digitale che è tra i pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche grazie alla rete di infrastrutture presenti tra Cineca e centri ricerca, il Data center del Centro meteo europeo che ha trovato casa al Tecnopolo di Bologna, dove avranno sede anche l’Agenzia Italia Meteo, i più importanti centri di ricerca ed enti scientifici italiani e dove arriverà il supercomputer Leonardo.