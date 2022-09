I risultati delle Politiche 2022 – IN AGGIORNAMENTO

Si sono concluse le operazioni di voto per le Elezioni politiche 2022. Sono 46.127.514 gli italiani chiamati ad esprimere la propria scelta in vista della composizioni della camera e del senato e, quindi, della definizione del nuovo governo che guiderà l’Italia da domani. Con 59.036 sezioni scrutinate su 61.417 i dati nazionali vedono davanti sia alla Camera che al Senato, con fortissimo distacco, la coalizione di Centrodestra con 44% dei voti e il centrosinistra al 26%. Fratelli d’Italia si attesta a oltre il 26% dei consensi. Male per il PD che non supera il 20% raggiungendo un 19,00%. Il Movimento 5 Stelle raggiunge il 15,70% mentre il Terzo Polo è oltre al 7%.

I primi risultati del Senato: PD avanti a Faenza. Nell’uninominale non ce la fa Rontini, eletto Balboni di FdI

A Faenza il PD è avanti con una percentuale del 29,36% alla Camera e 30,49% al Senato. Al secondo posto Fratelli d’Italia con rispettivamente 24,37% e 24,47%. Il Terzo Polo raggiunge e supera il 10%, segue M5S con l’8,18%, Lega 6,79%, Forza Italia 4,72% , Verdi-Sinistra 4,48%, +Europa al 3,96%.

Nel collegio uninominale la Rontini (Centrosinistra) 36,47%, perde il confronto con Balboni 42,09% che risulta quindi eletto nel collegio.

Affluenza in calo a Faenza con 73,47%, meno 5 punti percentuali rispetto al 2018

I primi dati del Ministero dell’Interno confermano la previsione dei giorni scorsi con una generica diminuzione dell’affluenza. Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 51,16% degli aventi diritto (dati relativi a 7.904 comuni su 7.904) per la camera. Nel 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori, con un riduzione di circa 7 punti.

Alle ore 19.00 a Faenza avevano votato il 62,71% degli 43.852 faentini con diritto al voto, rispetto al 66,59% del 2018, che significa 4 punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale.

Alle ore 23.00 a Faenza hanno votato il 73,47% degli aventi diritto al voto. Il dato segna un calo di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2018, dove il 79,31% si era recato al voto. Questo conferma un trend presente su tutta la provincia (Alfonsine -8%; Brisighella -7%; Conselice -9%). A livello nazionale il dato si attesta a 63,79 (7.793 su 7.904) segnando un minimo storico nella storia repubblicana.

La sezione 50 segna la maggior affluenza. La 43, -13,55% rispetto al 2018

A Faenza la sezione con la percentuale più bassa di votanti è la n. 27 (Zone adiacenti a Via forlivese) con solo il 67.43% di affluenza. Quella con più partecipanti è la n.50 (Zona via Firenze verso monti) con 81.26%. Quella che segna lo scarto più ampio con il 2018 è invece la numero 43 (Via Campazzo, Via Ravegnana, Via Tombacce) che passa dal 82.88% di affluenza al 69.33% dato odierno attestandosi ad un -13.55%. Le sezioni 3, 4 e 50 sono le uniche che non subiscono forte flessioni rispetto al 2018.

SEZIONI ISCRITTI AL VOTO TOTALI 2018 ISCRITTI AL VOTO TOTALI 2022 DIFFERENZA 2022/2018 1 823 83.48 846.00 77.19 -6.29 2 658 79.03 663.00 74.36 -4.67 3 867 68.17 839.00 68.41 0.24 4 781 79.39 771.00 78.86 -0.53 5 653 75.19 691.00 69.90 -5.29 6 760 73.68 810.00 70.25 -3.43 7 741 74.36 754.00 70.95 -3.41 8 602 78.90 584.00 74.66 -4.24 9 769 81.92 758.00 75.33 -6.59 10 754 79.58 734.00 73.57 -6.01 11 745 80.81 675.00 75.11 -5.70 12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 13 846 72.70 831.00 70.04 -2.66 14 741 81.11 747.00 74.03 -7.08 15 821 78.20 845.00 72.19 -6.01 16 664 72.59 629.00 69.95 -2.64 17 823 78.25 821.00 69.91 -8.34 18 746 78.95 770.00 72.86 -6.09 19 703 79.66 755.00 74.17 -5.49 20 718 71.73 718.00 68.11 -3.62 21 748 74.06 687.00 71.18 -2.88 22 670 71.04 677.00 68.69 -2.35 23 623 74.48 617.00 66.94 -7.54 24 953 81.11 943.00 77.52 -3.59 25 892 84.53 878.00 79.95 -4.58 26 902 78.27 881.00 69.81 -8.46 27 839 77.23 918.00 67.43 -9.80 28 903 73.31 895.00 68.38 -4.93 29 766 78.59 736.00 73.51 -5.08 30 738 75.34 732.00 72.27 -3.07 31 943 82.61 962.00 76.20 -6.41 32 741 83.81 893.00 78.39 -5.42 33 887 80.16 905.00 72.93 -7.23 34 573 82.72 596.00 75.17 -7.55 35 784 82.40 825.00 72.00 -10.40 36 735 79.18 728.00 72.53 -6.65 37 883 79.61 872.00 77.06 -2.55 38 849 82.45 839.00 74.02 -8.43 39 1.029 82.12 988.00 75.40 -6.72 40 681 81.79 669.00 74.59 -7.20 41 870 81.03 895.00 70.50 -10.53 42 627 85.01 614.00 74.76 -10.25 43 812 82.88 825.00 69.33 -13.55 44 715 84.34 672.00 76.93 -7.41 45 831 78.94 811.00 75.22 -3.72 46 811 82.00 820.00 73.66 -8.34 47 823 81.90 782.00 76.09 -5.81 48 856 85.51 816.00 80.39 -5.12 49 855 81.17 815.00 76.93 -4.24 50 830 81.45 854.00 81.26 -0.19 51 869 78.71 843.00 76.39 -2.32 52 900 82.67 920.00 72.39 -10.28 53 701 78.03 723.00 70.54 -7.49 54 870 77.24 883.00 69.42 -7.82 55 706 74.22 697.00 66.86 -7.36 56 876 79.45 915.00 73.66 -5.79 57 506 84.39 485.00 74.43 -9.96 79,31% 73,47% -5.84

Gli Exit Poll danno in vantaggio la destra.

Alla chiusura delle urne vengono subito resi noti gli Exit Poll, si tratta sempre di dati non reali, ma che si basano su quanto affermato da coloro usciti dal seggio il giorno delle elezioni, in specifiche sedi considerate più contendibili. Swg per LA7 ha riportato che a Faenza su 57 sezioni ben 20 hanno rilevatori exit poll.

+++ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO