Al Cinema Italia di Faenza torna la matinée con Elvis e riparte La Casa di Pinocchio

La stagione cinematografica invernale entra nel vivo e al Cinema Italia di Faenza riprendono le iniziative più apprezzate dal pubblico. Innanzitutto torna la matinée con aperitivo: domenica 2 ottobre alle 10 si potranno gustare il film campione d’incassi Elvis e, a seguire, l’aperitivo con i vini della cantina Leone Conti.

La proiezione della mattina

Iniziata l’anno scorso durante la Giornata europea del cinema d’essai, quella della proiezione mattutina al Cinema Italia è

diventata una piacevole abitudine e un’occasione per recuperare alcuni grandi titoli come questo ultimo lavoro dell’australiano Baz Luhrmann (famoso, tra le altre cose, per musical sui generis come Ballroom e Moulin Rouge) dedicato al re del rock and roll, con l’applauditissima performance di Austin Butler nei panni dello stesso Elvis Presley e con una tagliente interpretazione di Tom Hanks a pennellare i contorni più oscuri del suo storico manager, il Colonnello Tom Parker.

La Casa di Pinocchio

Il cinema, però, è di tutti e deve essere per tutti. Ecco allora tornare anche la Casa di Pinocchio, la rassegna realizzata da Cinemaincentro con il contributo del Comune di Faenza rivolta agli spettatori più piccoli, che proprio in questa stagione compie vent’anni. Vent’anni di emozioni e magia per i bambini e per le famiglie, che verranno celebrati con una carrellata dei migliori film di animazione usciti in questi mesi, con proiezioni alle 17 del sabato e alle 15 della domenica. Si parte con la banda di animali dedita al crimine di Troppo Cattivi (1, 2, 8 e 9 ottobre) per poi rimanere in tema anti-eroi con Minions 2 (15, 16, 29 e 30 ottobre), l’attesissimo sequel dello spin-off di Cattivissimo me. A seguire arriveranno DC League of Super Pets, Taddeo l’Esploratore e la tavola di smeraldo, A Spasso col Panda – Missione bebè e Il Talento di Mr. Crocodile. In una programmazione, quella di Cinemaincentro, che va via via completandosi con rassegne ed eventi, il Cinema Italia mantiene l’obiettivo di rivolgersi a tutte le età, superare i confini fittizi tra cinema commerciale e d’autore e proporre la visione dei film con modalità che non siano necessariamente quelle tradizionali.

Prezzi e programmazione

Prezzi alla cassa: Matinée Cinema + aperitivo €9/ Casa di Pinocchio €4,50. Per informazioni e programmazione:

www.cinemaincentro.com