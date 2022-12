L’isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto al Masini per la rassegna Favole

Nuovo appuntamento, domenica 11 dicembre alle ore 16, con la rassegna FAVOLE della Stagione 2022/23 del Teatro Masini di Faenza. In scena la compagnia I Guardiani dell’Oca con L’isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto, uno spettacolo scritto e diretto da Zenone Benedetto che ne è anche interprete con Tiziano Feola e Giuseppe De Simone. La rappresentazione si avvale dell’utilizzo di pupazzi creati da Ada Mirabassi.

La trama dello spettacolo con pupazzi e sagome

Nel porticciolo di Sollenswith i giorni trascorrevano serenamente, quando all’improvviso, il giovane Rick trovò sulla spiaggia della baia delle balene una bottiglia con la mappa di un tesoro nascosto. Da quel giorno la vita di quel piccolo marinaio non fu più la stessa. Rick fece di tutto per convincere gli abitanti di quel borgo di pescatori che bisognava partire per quella che si annunciava come la più grande avventura della sua vita.

Occorrevano un equipaggio esperto e una nave capace di solcare l’oceano senza timore. Nonostante le mille difficoltà, il ragazzo, aiutato da nonno Ralf e dai suoi allegri amici, riuscirà nell’impresa di partire per il mare dei Caraibi alla ricerca di quel misterioso tesoro. Tra colpi di scena, tempeste, bonacce e pirati cattivissimi, quella allegra e tenace comitiva approderà sull’isola di Barba Blu, una isola non segnalata sulle carte nautiche….

Biglietti: 5 euro (adulti e bambini); gratuità per bambini 0-3 anni. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306) dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13. Prevendite on line: www.vivaticket.it Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it