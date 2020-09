Potere al Popolo: scorretto che i candidati sindaco incontrino i cittadini in luoghi istituzionali

In una nota a stampa la lista Potere al Popolo, guidata dal candidato sindaco Roberto Gentilini, chiede maggior attenzione istituzionale e ravvisa scorrettezze nell’uso che si fanno dei luoghi istituzionali in questa campagna elettorale. «Apprendiamo con stupore che il candidato a sindaco Isola incontrerà i cittadini del Peep Cappuccini presso la sede del Centro Sociale Centro sud/Quartiere Centro sud martedì 8 settembre – si legge nella nota di Potere al Popolo – Non contestiamo che i candidati sindaco o le liste collegate incontrino i residenti in qualunque parte del territorio di Faenza, ma ci sembra non corretto l’atteggiamento di una sola persona senza nessun contraddittorio a incontrare i cittadini in un luogo istituzionale».

«Speriamo che questa notizia non sia vera – prosegue il comunicato – Già l’incontro fatto a due tra il candidato sindaco Isola e il candidato sindaco Cavina (si riferisce all’evento organizzato dal Faventia calcio sul tema sport agli ex Salesiani, ndr) lo consideriamo una netta scorrettezza nei confronti degli altri candidati. Attenzione a mettere il carro davanti ai buoi, non è detto che i cittadini accoglieranno con favore questi atteggiamenti. Invito il candidato sindaco a contattarci e dimostrarci che la notizia non sia vera».