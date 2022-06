Il 10 giugno si apre il calendario degli eventi estivi al Podere La Berta

E’ ripartita l’estate a Podere La Berta. A partire da giovedì 2 giugno è riaperta la zona degli ulivi, quest’anno ancora più ampia e accogliente, dove per tutta l’estate si potranno fare aperitivi, cene o picnic. Questa suggestiva terrazza panoramica farà da sfondo anche ad alcune serate speciali, a partire dagli appuntamenti “Brace Bene Fratelli”, una serie di “cene spettacolo” con diverse specialità cucinate su griglie e barbecue, accompagnamento musicale e animazione con dj.

Il 10 giugno si apre il calendario degli eventi estivi

Sarà proprio una delle serate Brace Bene Fratelli, il 10 giugno, ad aprire il calendario di eventi estivi in programma a Podere La Berta, in cui non possono mancare le Cene in Vigna, che a partire dal 16 giugno torneranno tutti i giovedì

sera. Altro appuntamento ricorrente è quello dell’aperitivo della domenica, in collaborazione con Botanico, dal 5 giugno sempre tra gli ulivi. Altra collaborazione è quella con Zircus, il format che porta spettacoli di saltimbanchi e artisti di strada in giro per la Romagna, facendo tappa in cantine e aziende agricole. Saranno 3 le serate a Podere La Berta nel corso dell’estate, la prima il 25 giugno. Sul sito poderelaberta.com è disponibile il calendario completo degli eventi, con possibilità di prenotare e acquistare online le diverse serate (https://poderelaberta.com/esperienze/i-nostri-

eventi/calendario-estate-2022/). Oltre a queste serate speciali, c’è il ristorante di Podere La Berta, aperto tutti i giorni (ad

eccezione del lunedì, giorno di chiusura della struttura) per cena e la domenica anche a pranzo. Una cucina semplice e genuina, legata alla tradizione della Romagna contadina, caratterizza il menù, sia per quanto riguarda la scelta degli ingredienti, in cui viene dato largo spazio a prodotti di stagione e del territorio, sia per quanto riguarda le preparazioni, come la pasta fatta a mano tipica della gastronomia romagnola. Il racconto del territorio che Podere La Berta porta avanti attraverso la propria cucina, prosegue anche a tavola, grazie alla collaborazione con il Museo Carlo Zauli di Faenza. Una collaborazione che ha portato alla realizzazione di alcune ceramiche di autore create in esclusiva per Podere La Berta, che impreziosiscono le pietanze e gli allestimenti del ristorante. Oltre alla linea delle Ceramiche della Berta, che le ceramiste Elvira Keller, Fiorenza Pancino e Martina Scarpa hanno realizzato ispirandosi ai paesaggi che circondano Podere, ci sono i centrotavola “505”, una serie di vasi, sculture e ciotole, create da Matteo Zauli ispirati alle forme dei calanchi.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni: 349 1456114 – eventi@poderelaberta.com.