Nuovo consiglio direttivo per la Cooperativa dei Manfredi: il presidente è Peter Caroli

La Cooperativa dei Manfredi ha apportato un radicale cambiamento nel Consiglio d’Amministrazione. Preso atto con rammarico della volontà dei precedenti amministratori di rassegnare le loro irrevocabili dimissioni dall’Organo Direttivo, l’Assemblea dei soci, riunitasi nella serata di martedì 27 settembre nei locali del Rione Verde, ha deliberato che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto dai cinque Capi Rione, che hanno prontamente accettato.

I nuovi membri eletti

Ecco i nuovi membri eletti: Filippo Rava (Borgo Durbecco), Daniele Lama (Rione Giallo), Peter Caroli (Rione

Nero), Gianluca Maiardi (Rione Rosso) e Massimo Liverani (Rione Verde) hanno subito proposto come presidente Peter Caroli e come vicepresidente Filippo Rava, trovando immediato consenso da parte dei soci. Il neopresidente ha ringraziato, a nome dell’intero Consiglio, il suo predecessore, Gino Tommasin (Rione Nero), per il grande e intenso lavoro svolto negli scorsi due anni, ed ugualmente gli altri quattro consiglieri uscenti: Pier Paolo Conti (Borgo Durbecco), Orlavo Toni (Giallo), Giordano Gonnesi Fabbri (Rosso), Cesare Dalle Fabbriche (Verde).

Il commento del nuovo presidente

“Il nuovo Consiglio – commenta Caroli – intende proseguire nell’operato del precedente, per giungere entro pochi mesi alla risoluzione di diverse problematiche, specificamente l’adeguamento della convenzione per la gestione del Centro Civico Rioni, in modo tale che vi si possano sviluppare varie attività a beneficio del mondo rionale e della città. Il nostro auspicio è che prosegua in maniera intensa il dialogo con l’Amministrazione Comunale di Faenza, affinché si possano raggiungere in tempi brevi gli obiettivi condivisi che erano stati l’elemento centrale del lavoro del

precedente Consiglio”.

La Cooperativa dei Manfredi

La Cooperativa dei Manfredi, sorta nel 2014 per volontà dei Rioni e per Statuto costituita esclusivamente da volontari che prestano la loro opera gratuitamente, ha fra i suoi scopi principali lo svolgimento di attività a favore dei Rioni stessi e, soprattutto, la gestione in convenzione con il Comune di Faenza, proprietario delle strutture, del Centro Civico Rioni in Via Sant’Orsola, dove si trovano le scuderie rionali e le piste d’allenamento per i cavalli, nonché dello stadio “Bruno Neri”, da un paio d’anni oggetto di trattativa con l’Amministrazione faentina per il passaggio della sua gestione ad altra associazione.