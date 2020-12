Il faentino Paolo Cavina nominato Maestro del lavoro

Un titolo di prestigio assegnato dedicato a chi si è distinto nella propria carriera professionale. I gruppi consiliari Insieme per Cambiare e Per Faenza si complimentano con Paolo Cavina, capogruppo IxC e candidato sindaco di Faenza alle recenti elezioni amministrative, per aver ottenuto l’onorificenza di Maestro del lavoro con il decreto del presidente della Repubblica. Questo titolo viene consegnato a coloro che si sono contraddistinti nella propria carriera professionale: nello specifico, Paolo Cavina lavora nella Granfrutta Zani, dove è entrato nel 1982 come operaio agricolo ed è diventato nel tempo direttore dello stabilimento.

Paolo Cavina, 56 anni, imprenditore agricolo. Dal 1996 è responsabile di stabilimento presso la coop. Granfrutta Zani di Bagnacavallo e, a livello associativo, è stato presidente dei circoli Anspi di Faenza. Ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Insieme per Cambiare in consiglio comunale nello scorso mandato amministrativo, prima in maggioranza e poi, dal 2019, all’opposizione.