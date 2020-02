Pallanuoto Faenza parte con il piede giusto: 2 vittorie su 2

Viaggia a punteggio pieno dopo le prime due giornate nel Campionato di Promozione la prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000: sabato 15 febbraio 2020 a farne le spese è stata la Sterlino Bologna, uno dei team della “galassia Rari Nantes”; l’incontro diretto da Atzori è stato vinto dai faentini per 14 a 5. «La squadra ha reagito bene al lavoro della settimana – afferma l’allenatore Massimiliano Moretti -. Ci sono ancora alcune cose da sistemare per essere competitivi in vasca grande; sono fiducioso e sicuro che lavorando tutti insieme possiamo fare bene. Conosco bene questi ragazzi e hanno ancora molto margine di crescita. Va segnalato il primo gol di Mazzoli dopo tanti anni di lontananza dai campi da gioco». Per puntare al tris le calottine biancazzurre hanno nel mirino la Coopernuoto Carpi che sarà ospite nella piscina di via Marozza sabato prossimo alle 16.30.

Pallanuoto: i risultati delle squadre giovanili

L’intensa settimana della squadra Under 18 è stata coronata da due successi nella sesta e nell’ultima giornata di andata del Campionato regionale Uisp: giovedì sera gli ospiti della “Waterpolo E” sono tornati a Forlì con un pesante 27 a 5, mentre domenica pomeriggio a Cesenatico i faentini hanno liquidato i padroni di casa dell’Around Team per 30 a 7. «Eravamo contati a causa malattie e infortuni, ma comunque agguerriti e si è visto» commenta Moretti con soddisfazione. Domenica 5 marzo scatta il girone di ritorno: in serata arriva a Faenza il Seven Savignano sul Rubicone, vincente all’andata il 30 novembre per 5 a 0. Sempre nel Settore Giovanile, nell’ambito dei Campionati regionali Fin, per gli Under 15 faentini si è aperta la 2^ fase di qualificazione che li ha visti in trasferta sabato contro la Penta Modena per la 2^ giornata di andata nel Girone C sotto la direzione arbitrale di Proietti: hanno avuto la meglio gli emiliani col risultato di 22 a 7. Domenica 1 marzo alle 15 sarà ospite la Sterlino Bologna. Gli Under 13, fermi per un turno di riposo, torneranno in acqua domenica 8 marzo alle 15.30 per affrontare Ravenna in trasferta, nell’ambito della 6^ giornata, Girone 2, della Prima Fase di Qualificazione del Campionato regionale.

Centro Sub Nuoto Club 2000: ben 7 titoli regionali Master

Al primo dei tre appuntamenti dei Campionati Regionali Fin, che si disputano in tre giornate, i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 hanno conquistato a Forlì in vasca corta ben 7 titoli regionali, 5 secondi e 3 terzi posti. Sono campioni dell’Emilia-Romagna: Annamaria Chillemi (categoria M40) nei 200 metri stile libero con il miglior punteggio FIN della squadra, 897/1000; Gabriella Garavini (M40) nei 100 stile libero a cui aggiunge il secondo posto nei 100 misti; Asia Quadalti (U25) nei 100 stile libero; Stefano Schiumarini (M60) nei 200 rana e nei 100 misti; Marcello Pini (M45) nei 200 stile libero; la staffetta 4 per 50 stile libero (categoria 120/159) composta da Nicolò Rinaldi, Annamaria Chillemi, Dylan Tozzi, Laura Margotti.

Dalla domenica forlivese sono arrivati a Faenza anche i secondi posti di Laura Rava (M70) nei 100 stile libero, di Silvia Calderoni (M45) nei 100 rana, di Paolo Bertoni (M50) nei 100 rana, della staffetta 4 per 50 mista maschile (categoria 100/119) composta da Nicolò Rinaldi, Giacomo Oriani, Dylan Tozzi, Jacopo Budelazzi, e i terzi posti di Dylan Tozzi (M25) nei 100 misti, di Nicolò Rinaldi (M25) nei 100 e nei 200 stile libero. I nuotatori Master torneranno in gara allo Stadio del Nuoto di Riccione nella seconda e nella terza giornata dei Campionati Regionali programmate per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Dopo qualche settimana si potranno finalmente rivedere in azione le syncronette del nuoto artistico che domenica prossima alle 14.30 a Faenza saranno impegnate nel 1° Trofeo C.S.I. per le categorie Esordienti A, Ragazze e Juniores. Per il nuoto in corsia domenica 23 i portacolori Assoluti del Centro Sub Nuoto saranno di scena al 6° Trofeo Città di Sassuolo, mentre gli Esordienti A e B gareggeranno a Pinarella di Cervia nella qualificazione del Gran Premio Esordienti. In acqua contemporaneamente, ma alla piscina “Ruggi” di Imola, anche gli Esordienti C nel recupero della prima prova del Campionato regionale Libertas Propaganda, 11° Trofeo “Rodolfo Nisiro” già rinviata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo.